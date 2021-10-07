桃園區一名患有失智症的69歲劉姓老翁，6日上午趁著家人還沒起床就騎著機車外出，家人發現後也趕緊報警協尋，沒想到老翁就這樣漫無目的地到處亂繞，所幸在平鎮區誤上國道前被警方即時尋獲，才讓老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住桃園區的69歲劉姓老翁，6日一大早，趁著家人不注意獨自騎車外出，等到老翁的家人起床，才發現老翁不在床上，家人們急著在附近尋找未果，最後焦急地跑到當地派出所報案失蹤，希望警方能協助尋回父親。

而宋屋所巡邏警網，在6日傍晚6時許，行經平鎮區延平路與台66快速路口時，發現老翁騎乘未開大燈的機車，且左顧右盼、神情茫然，正當老翁準備將機車騎上快速公路，員警趕緊上前攔下老翁，但老翁面對員警詢問，完全無法表達語意，員警只好先將老翁護送回派出所安置。

最後員警利用人臉辨識系統查出老翁身分，位在桃園區老翁的妻子及兒子，接獲警方通知後，也立即趕到派出所，見到父親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝，並表示還好這次警方熱心協助，即時找回父親，否則後果不堪設想。