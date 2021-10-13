明道大學史瓦帝尼籍生 騎車自撞電桿頭部重擊亡

彰化縣溪州鄉文化路11日清晨發生一起死亡車禍，就讀明道大學史瓦帝尼籍的大四餐旅系帕姓學生，清晨6點左右與4名友人騎乘機車欲返回學校，行經文化路時疑似精神不濟一時恍神，自撞路旁不幸身亡，而史瓦帝尼為台灣在非洲唯一的邦交國，相關也十分重視，12日親自到明道大學討論後續，將協助該學生回國事宜。

據了解，當天包含帕姓學生共有4位同行，都是史瓦帝尼籍，一行人一早相約討論學校功課，約6點驅車前往明道大學路上，行經文化路時，不慎擦撞路旁電線杆，由於現場沒有留下煞車痕，警方研判應該是恍神直接撞上，頭部遭受重擊，警消獲報抵達現場時，已經沒有呼吸心跳。

而史瓦帝尼為台灣在非洲唯一的邦交國，相關也十分重視，12日親自到明道大學討論後續，將協助該學生回國事宜。(本報資料照片)

外傳車禍身亡的33歲史瓦帝尼籍帕生為王室人員，但檢警證實並非史國王室成員，帕生遺體已經交由地檢署完成相驗，為自行騎乘機車自撞電線桿，沒有酒駕情形，檢方也說相驗時由大使陪同，後續遺體送返史國等問題，將交由大使館協助處理。

明道大學也證實確實有此事，強調校方全力配合大使館，12日下午兩邊也都有派員到學校，商討後續處置問題，目前已經通知家長，家長也相當難過，但因疫情關係學生家屬也無法到台灣來，將由史國大使館協助後續處裡。

明道大學表示，關於本校史瓦帝尼籍學生發生自撞電線桿意外身亡，對年輕生命的殞落，學校感到遺憾與不捨，後續將全力協助家長處理善後事宜，未來也將會加強學生的交通安全宣導，並啟動該生就讀班級哀傷輔導，盼早日一同走出傷痛，也祈願帕生能圓滿安息。