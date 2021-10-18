家扶基金會以「五國國際發展項目水資源方案」榮獲「2021 TSAA台灣永續行動獎-SDG1消除貧窮」金獎肯定，為全球缺乏乾淨的水資源的民眾，架設硬體和儲水器具，提供穩定且安全的用水解決方案，提供在地創業和就業的機會，打破貧窮循環。

家扶表示，非洲史瓦帝尼是水資源極度匱乏的國家，40％人民無法取得安全水源，90％社區儲水系統無法運作，居民為取水需長途跋涉，近則1到2小時；遠需半天至一天時間來回。

家扶社工於服務過程中注意到當地電力及能源較不穩定，但日照充足，順應當地自然資源，協助興建一座太陽能供水站設備，確保供水站可以運作無虞，維修10個認養社區的供水站及提供18個認養社區水資源相關設備，受惠人數逾6000人。

因應亞洲國家的越南，部分地區取得乾淨水源面臨困難，家扶和當地大學合作設計濾水器，利用當地能取得素材製作，讓居民能夠安心使用濾淨的水源，改善居民健康。

「TSAA台灣永續行動獎」為表揚聯合國永續發展目標實踐成果之重要獎項，71年來，家扶基金會致力為世界兒童建構永續家園，服務遍佈全球35個國家，於海外建立七個直接服務據點，服務超過8萬名兒童。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳表示，明年家扶國際服務即將邁入35年，長期透過「教育與學習支持」、「生活與生存協助」、「醫療照護與健康促進」及「社會與環境改善」等多元面向，支持與協助兒童所面臨的大環境。

為讓扶助家庭及社區居民能便利的取得乾淨水資源，經實際服務經驗的累積及研究結果，建立永續在地經濟循環模式，讓人民能擁有便利的乾淨水源，人民有時間工作賺錢，兒童就有上學機會。