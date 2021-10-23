台大今(23)日召開校務會議，校方在會中表示，校方已完全撤出水泥、鋼鐵等高汙染、高碳排等校務基金投資案，並宣布成立永續發展推動委員會與永續辦公室，將以專責機構從事協調整合推動，強調學校推動永續發展的決心。

台大校務基金從民國109年底完成從高污染、高碳排產業撤資之後，陸續增加投資「具永續績效」的對象。截至109年，台大永續投資的金額已占整體投資量78.7％。對此，台大校長管中閔今日提到，校方從108年起陸續減少投資，到109年年底全數處分完畢。

台大校務研究暨社會責任辦公室主任童慶斌表示，美國哈佛大學、柏克萊大學、英國劍橋大學等國際一流名校，紛紛成立永續部門相關機構，發展相關業務，台大也將成立永續發展推動委員會、永續辦公室，並設立永續發展諮詢委員會，由校內外專家與專業人士組成，提供諮詢意見，而由校長將親自擔任主任委員。

童慶斌也提到，未來將在永續發展推動委員會下設永續辦公室，並再下設校園環境工作團隊，其中包含能源、交通、建築、智慧化等專業領域，以及囊括青年、大學、都市、產業等各面向的社會責任工作團隊。