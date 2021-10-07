為維護用路人行的安全並加強車輛駕駛執法取締，交通部於本(10)月列為交通安全月。本分局於國慶年假執行交通疏導外，近期強化5大違規項目加強執法，呼籲駕駛人禮讓行人，行人也須守法，共同維護交通安全。

林口分局近期強化5大違規項目加強執法，呼籲駕駛人禮讓行人，行人也須守法，共同維護交通安全。(林口分提供)

林口分局表示，自即日起，針對「車輛轉向不禮讓行人優先通行」、「闖紅燈及紅燈右轉」、「汽、機車未禮讓行人」及「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」等5大重點項目，強化協助宣導及勸導，並請員警加強取締，健全道路安全及通行權利。

林口警分局另將持續針對轄內違規熱點及易肇事路段，如林口區文化路一段、文化路二段、中山路；泰山區泰林路沿線、明志路沿線及新北大道等處，加強執法。請駕駛人及行人應遵守路權觀念，汽機車接近路口時應減慢速度，察看左右後方有無人車，禮讓行人優先通行。行人穿越道路時，亦需注意遵守交通規定，才能有效遏止交通事故發生，期望市民朋友都能遵守交通規則，共同攜手創造更友善的交通環境。