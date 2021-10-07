北市保安警察大隊第三中隊小隊長陳泳翰、員警劉曜霖、呂名仕等3人，日前巡邏行經松山區光復南路時，突然發現一名6旬老翁所騎乘機車傾斜倒地，且身體卡在路旁兩輛機車中間無法動彈，員警見狀立即下車了解狀況，發現老翁臉色發白、全身癱軟無力，逐先將他攙扶至路旁安全處休息，並通知119救護車到場救護。

員警透過車籍資料查詢到老翁身分，立即聯絡他的妻子趕到現場，老翁虛弱地表示，當自己要停放機車之際，忽然感覺重心不穩，隨即跌坐卡在兩輛機車中間不得動彈，意識恢復後便看到員警就在自己身邊協助脫困，隨後救護人員及妻子也先後到場，老翁妻子表示，丈夫患有糖尿病，疑似外出前未先適時補充熱量，才會導致血糖降低引發全身癱軟，非常感謝保大員警積極又暖心的協助，在民眾最需要幫助時即刻解危。

因老翁向救護人員表示，自己身體無礙，只是血糖過低頓時無力站立，不需就醫，警方擔心他的健康狀況，還是協助護送兩夫妻返家休息，避免發生意外。