員林派出所員警洪宇承化身大哥哥，上前在少年少女身旁低聲溫柔勸說，總算說服兩人上警車被帶回吃晚餐。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

餓了一天一夜的兩人在派出所低頭吃便當，不發一語，直到警方追問，少女才默認是因為手機問題，要求少年陪她外出散心。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

逃學逃家1天1夜，餐風露宿公園，起因竟是媽媽不讓她用手機。南彰化1對國中小情侶，上周五一早未到學校上課，放學後也沒回家，家長緊急通報警方協尋，警方最後在周六晚間近8點在員林市南區一處小公園找到兩人，餓了一整天的兩人，回到派出所後不發一語低頭吃便當，令整個下午都在忙著找人的員警看了也心有不忍。

兩名就讀同校隔壁班的國中少年少女，因國小就認識、也一起補習，感情要好成為男女朋友；本月1日當天兩人都沒到學校，校方通知雙方家長後，家長也都連絡不上，班上同學還透過臉書、IG發文尋人，兩人卻不讀不回。當天放學時間過後，兩人也都沒回家，讓雙方家長急得紛紛報警協尋，當地派出所正在尋人之際，周六上午家長又通報警方，指有友人疑似在員林市區員林公園看見兩人的身影，警方趕緊轉告員林警方到場找人。

員林派出所長林健民說，2日中午接獲通報，兩名就讀隔壁班的12歲少年少女離家報警協尋，可能在員林公園附近，同仁張登貴、邱奕傑、陳英文及方麒鈞等4人，立即前往公園周邊尋人，並沿線調閱路口及住、商家監視器，發現該2名學生沿萬年路1段往南步行至員集路2段與香山西路口，研判其可能前往南邊琉璃仙境周邊，於是再指派巡佐洪宇承、警員陳彥儒駕車追往，直到晚間7點40分左右才找到人。

員警陳彥儒說，在琉璃仙境旁小公園（員林市南區張氏家廟有義堂前蓮花池公園）溜滑梯處，找到這2名國中生，躲在溜滑梯上，身體無恙。但男生衣服髒兮兮的，兩人一整天都沒吃東西，身無分文，少年身上的手機也沒電了，十分狼狽，隨即用警車將兩人載回，並通報家長前來帶回。

根據了解，少年來自單親家庭，少女則因父母工作關係與阿公阿嬤同住，上周五兩人一起搭火車到員林後，在市區街頭遊蕩，一路步行到員林公園，還在公園裡睡了一夜，隔天又漫無目的走到南區公園附近遊蕩，又餓又累又沒睡好，卻還是不想回家；員警洪宇承上前詢問，兩人是兄妹還是姐弟，少女大聲回應「是情侶！」之後便不再回答，又經幾度低聲溫柔勸說，才同意搭上車回派出所吃飯。

少年父親近日為了因工作摔傷腳的叔叔，都在醫院照料，因此請另名叔叔到警所帶人，而少女母親到警所時，低身坐在女兒身邊說話，少女仍十分倔強反應冷淡，直到員警旁敲側擊，少女才坦承是因為媽媽不讓她用手機，才會賭氣找小男友一起離家。

校方指，少女因不服家中管教方式，常有親子衝突，星期五當天請男友陪她到校外散心，沒想到遲遲未和家人、同學聯絡；周一男同學已到校上課、女同學則請事假一天，學校已經啟動關懷輔導機制，將持續追蹤輔導兩人。

該校校長也呼籲，現在資訊、通訊發達，過度高壓、權威式的管教方式，容易引發青少年子女反彈，親職不容易，呼籲家長面對孩子要多包容，也要多學習教養新知，親子互動仰賴多關心，還是要好好理性溝通。