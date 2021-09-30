蘇花改在30日中午12時起試辦開放行駛大型重機，從一早開始，就有數百輛來自全台各地的大型重機聚集在蘇花改南下入口隧道附近，宛如是全台大型重機的展覽會，中午12點時間一到，重機騎士們立刻分成數個梯次依序騎上蘇花改，「搶頭香」的是一名來自桃園的曹先生，他說要一路騎到花蓮，等待政府開放已經等好久了，非常期待。

來自全台各地的大型重機騎士，騎著自己的愛車依序進入蘇花改 ，場面十分壯觀。（胡健森攝）

蘇花改是全台第二個試辦通行大型重機的長隧道，第一個試辦地點是在南迴改草埔森永隧道，公路總局在去年6月30日宣布試辦開放大型重機通行6個月。

來自全台各地的大型重機騎士，騎著自己的愛車依序進入蘇花改 ，場面十分壯觀。（胡健森攝）

此次公路總局再度宣布蘇花改試辦通行大型重機，讓全台大型重機的愛好者相當振奮，包括台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會、社團法人中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、台灣摩托車友協會等單位紛紛發起串連行動，要在試辦開放的第一時間，就讓大型重機合法地行駛在蘇花改上面。

在出發前的聯合記者會上，台灣機車路權促進會表示，去年6月23日一名從舊蘇花路段騎車返鄉的「普通」重型機車騎士，遭到違規逆向超車的砂石車輾過，不幸傷重離世，讓人不得不質疑所謂「一條安全回家的路」只是屬於特定族群的，隨後有民間團體在公路總局前舉辦「交通起義、公總償命」抗議活動，也引發上千車友到場響應及社會各界的關注。

這場聯合記者會發出的聲明中並指出，蘇花改開放大型重機是解除惡性循環的一小步，也是機車正式化，正規化的一小步，開放大型重型機車通行蘇花改將讓交通安全更有保障，同時也要提醒政府相關單位，「普通」重型機車也是蘇花公路沿線聚落居民最基礎的交通工具，政府必須要加速開放排氣量低於大型重型機車，也就是白牌及綠牌機車通行蘇花改、南迴改等省道，讓所有的人都可以使用安全的道路。