為協助台商因應營運轉型帶來的營運及稅務影響，資誠PwC聯合會計師事務所與美國在台協會AIT商務組4日舉辦「美國供應鏈投資實務研討會」，透過協助台商在美落地營運之經驗，以實務分享及案例說明方式，協助台商美國投資及營運規劃順利施行。

台商全球營運布局受分散生產之短鏈經營策略影響，加上台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）針對不同產業供應鏈合作多有著墨，台美兩地經貿關係愈趨緊密，許多台商美國營運模式從經銷逐步調整為在地製造，影響集團整體利潤配置及稅務遵循義務。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟組織執行長周建宏觀察，近年來台美經貿關係愈趨緊密，從政府機關交流日漸頻繁、到暌違五年重啟TIFA會議，且台灣在半導體、5G、新能源、生技相關產業具有技術及人才優勢，是協助美國強化產業發展及穩健製造量能的重要夥伴。

美國在台協會AIT商務組葛梁安副組長（Andrew Gately）表示，AIT近五年協助台灣企業參與美國商務部主辦SelectUSA活動，越來越多台灣企業投資美國，盼未來舉辦更多活動協助台商赴美發展。

美國拜登總統於選前提出稅務政策，與前川普總統之減稅主軸截然不同，拜登總統針對新冠肺炎紓困方案、經濟振興及降低失業率等所需資金，主要透過提高大型企業及高資產個人稅負來籌措財源。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人於研討會分享美國稅改進程，說明現行稅法與最新稅改草案之改革重點，並提出拜登稅務政策對台灣企業及台美雙重稅籍個人影響之觀察。「最新稅改草案」係指美國眾議院歲入委員會於9月13日發表關於重建美好計畫預算案的稅收改革提議。

蘇宥人建議，美國稅制複雜、各州規定不同，造成台商赴美投資之稅務風險及稅務成本提高，對美國營運相關之法規有基本認識，除可有效評估投資計畫之效益外，更可配合集團經營策略靈活調整美國交易架構，建構稅負最適化的營運架構。