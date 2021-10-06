昨天傍晚5時30分沿海二路又有一件A1死亡車禍。（翻攝記者爆料網）

高市小港區上周才發生5車追撞釀1死意外，昨晚再爆大貨車追撞騎士奪1命。網友狠酸，「小港沒被大車撞死才是新聞」、「是不是沒政府了」。高市議員陳致中今（6）日質詢時提到，大車小車混流造成這種悲劇，只要改善就不是永遠的痛，距離國道七號完工前還有6、7年，人命關天，刻不容緩。

小港臨海工業區車禍意外頻傳，主因大型貨櫃車、聯結車往來頻繁，也常與機車發生爭道，重大車禍層出不窮，9月29日剛發生一起5車追撞事故，造成小客車駕駛慘遭夾死。未料昨晚又發生一起死亡車禍，網友直說，「看到真的有點震撼，RIP，國七快蓋吧」。

國民黨高市議員王耀裕今質詢也指出，台17線都是大貨車、大卡車，經常發生車禍，若發生意外都很嚴重，疾呼交通局在國道七號還沒通車前，能盡快想配套改善，也希望國七進度能加速。

陳致中則說，大車小車混流造成這種悲劇，只要改善就不是永遠的痛，但目前是市民共同的感受，也是市府要解決的當務之急，昨天傍晚5時30分沿海二路又有一件A1死亡車禍，原因待查明，但民眾每天都要走危險的回家路，希望能趕快解決此事。

交通局長張淑娟表示，針對沿海路交通改善市府投入很多心力，對於車禍意外蠻遺憾的，至於改善小車安全問題，已獲得交通部補助14億元，新增貨櫃車專用道，現在新工處辦理規畫設計，預計2023年年中完工。陳致中則希望能加速提早完成，畢竟人命關天，刻不容緩。

民進黨高市議員鄭光峰也關心國道七號進度，他指出，國道七號對於小港未來產業轉型及保障居民性命，愈來愈重要，特別是大林蒲將來遷村後，循環經濟產業園區也有需求，他在市長陳其邁上任後就積極力促國七案。

張淑娟答詢時指出，國七案由高公局主導，市府在業務範疇內提供意見，2020年已進入二階環評並送交環保署，上周行政院長蘇貞昌到高雄時也指示希望環評縮短在6個月完成，後續市府也會透過跨局處小組蒐集公聽會民眾及地主等意見轉達中央。

高雄市長陳其邁日前表示，沿海路去年車禍死亡11人，為確保民眾交通安全，興建國道七號確實是最有效方式，他上任後不斷向中央建議，目前已在二階環評階段，預計明年提報行政院核定，2025年可望動工、2028年完工，他允諾任內會加速推進。