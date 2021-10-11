《大新聞大爆卦》

台灣基進立委陳柏惟罷免案，剩下10多天就要投票，他卻被連續爆出支持藥用大麻合法化、肇逃、玩賓果星球輸1千元等負面事件，引發爭議。陳柏惟13日起要展開100小時苦行，企圖力挽被罷免的厄運。資深媒體人黃暐瀚表示，陳柏惟現在選擇示弱，恐會降低罷免票數，說不定最後只差罷免門檻不到1000票，罷免案恐怕就沒過了。

針對陳柏惟罷免案，黃暐瀚11日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，苦行可能有效、哭也有效，這樣做會讓台中選區的人認為，開車撞到人還肇逃，下次選舉就不投給他，這次就不去罷免了，因此對罷免案而言，降低仇恨值才是唯一解方。

黃暐瀚舉例表示，但若增加很多民進黨支持者出來挺陳柏惟，反而沒有用，以前桃園市議員王浩宇罷免案為例，總統蔡英文沒有出手，反罷免只有7000多票，支持罷免過關的票數是8.45萬票，也只比罷免門檻多了2600票，所以罷免沒有那麼容易。比如日前有份罷免民調，表態同意罷免的相當於9萬票，說不定最後開出來的票數，連7萬票都不到。

黃暐瀚指出，2020年總統立委大選，前立委顏寬恒拿到10.7萬票，可是這次陳柏惟罷免案不會重現當年的狀況，因為當年投票率達77%，但這次投票率可能不會超過5成，恐怕要超過7.3萬的罷免門檻還是非常難。加上現在陳柏惟選擇示弱，他哭、還去苦行，會降低罷免票數，一次降個3000、5000票，說不定最後開出來7.2萬票，只差不到1000票，罷免可能就沒過了。

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