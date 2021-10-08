南韓大勢女團BLACKPINK 26歲成員Jisoo（智秀），身為精品代言人上月受邀飛往法國巴黎參加一年一度的時裝大秀，一舉一動都受到關注，日前她才返回立刻爆出和29歲知名足球明星孫興慜熱戀中，韓國網友更在論壇整理出戀愛3大證據，消息一出，令不少粉絲心碎。

有網友發文分析，Jisoo和孫興慜恰巧都從法國飛回來，5日抵達南韓，然而孫興慜的所屬球隊是英國，特別跑到法國去搭機似乎有點多此一舉，被質疑是先和Jisoo會合，也有網友表示，Jisoo在2019年就曾上傳看足球的限時動態，當時正是孫興慜比賽的場次。

網友抓出Jisoo和孫興慜戀愛的證據。（圖/翻攝自MT）

更有眼尖網友發現，Jisoo和孫興慜有相似的紅色手環，孫興慜每次進球還都會親吻手環，疑似將手環當成幸運物，對Jisoo隔空示愛，儘管2人的緋聞傳得滿天飛，過去Jisoo卻澄清：「和孫興慜的關係不太親。」如今再次被抓到相戀證據，也在網路上掀起熱烈討論。

不少網友都獻上祝福，「國際明星CP誕生」、「在英國還到法國搭飛機太明顯了」，但也有一派認為實在太小題大作，不能光這幾點就認定他們在熱戀中，「同款手鏈很多啊」、「只看過一場比賽就是戀愛，這太過分了」，而截至目前為止，孫興慜和Jisoo所屬公司YG娛樂都沒有任何回應。