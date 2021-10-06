本週末就是國慶雙十連假，花東地區訂房率逾8成，公路總局預估9日連假第一天，蘇花路廊車流逾1萬7000輛次，車多壅塞，加上蘇花改開放大型重型機車上路後第一個連假，花蓮警方已規畫交通疏導措施預作因應，花蓮及宜蘭警方也在蘇花改路段設置多處科技執法設備，駕駛人務必遵循相關行車規定。

國慶連假為9日至11日，公路總局第四區養護工程處指出，估連假第一天蘇花路廊車流可能自凌晨5時就湧現，尖峰時段最高車流量預估每小時超過1200輛次，全日交通量約達1萬7000輛次，以南下為主；至於10 、11日則是以北返為主，11日達到北返高峰，全日交通量約1萬6000輛次。

轄管台9線蘇花路廊（台9丁線、台9線蘇澳至崇德路段）、台8線中橫公路的花蓮新城警分局，將於連假3天期間實施重要路段、景區加派警力交管，也會增派機車巡邏機動性疏導。

市區交通部分，花蓮警分局則提前8日晚間實施第一階段火車站、市區商圈交通疏導，連假期間針對市區金三角商圈主要路段編排固定交通崗哨，彈性調整交通號誌及加強勸導、取締違規停車。

因蘇花改試辦重型機車開放行駛，遇上首次連假，公路總局第四區養護工程處呼籲各車種用路人務必遵循相關行車規定，並於行車前瞭解相關安全須知及各種行車管制規定，交控中心持續24小時監控路況。

國內疫情持續平穩，已經連續7天沒有本土確診病例，民眾出遊意願大增，花蓮縣府10月起推出「花蓮溫泉季」，結合南區瑞穗鄉、玉里鎮等溫泉旅宿，設置光影展區迎客，國慶連假期間花蓮旅宿業訂房率逾8成，其中南區溫泉旅宿業訂房率突破9成，預估人潮將湧現。