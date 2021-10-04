桃園市一名2歲多的賴姓小男童，3日傍晚趁著母親不注意，獨自跑出家門後迷途，小男童一個人站在車水馬龍的路旁嚎啕大哭、不知所措，幸好有熱心民眾與暖心員警的協助，才讓小男童得以平安返家。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，家住平鎮區新華街的2歲賴姓男童，3日傍晚趁著母親不注意，偷溜出家門，一個人東晃西走迷失方向，最後只能站在路旁，嚇得嚎啕大哭。

賴姓男童被路人發現後，立即報警協助，員警獲報趕抵現場，並安撫男童情緒，無奈男童年幼，無法清楚表達語意，員警只好先將男童帶回駐地，充當臨時保姆照料男童，除了提供小點心及果汁外，也耐心陪男童聊天，分散緊張的心情。因為男童只有2歲多，員警研判應該住在不遠處，除了請里長協助廣播協尋外，也拿著男童照片在附近搜尋。

就當員警在附近挨家挨戶查訪時，1名婦人突然衝出攔下員警，焦急的問著員警有沒有看見一名小男童，原來該名婦人為男童的母親，最後得知小男童平安無恙後，隨即衝進派出所內抱起孩子，紅著眼眶頻頻向警方道謝，還好有熱心民眾的發現，加上員警及時保護、安置男童，並沒有發生意外，也讓男童母親鬆了一口氣。