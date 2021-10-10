直播》國慶焰火秀登場 施放2萬發照亮港都夜空 19:572021/10/10 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶焰火今晚8時登場。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】祝中華民國生日快樂 2021雙十國慶焰火秀高雄登場 訂閱影音： 中時新聞網 國慶焰火今（10日）晚於高雄市鹽埕區蓬萊商港登場，以「民主大聯盟．世界加好友」為主題，施放2萬發焰火照亮港都夜空，慶祝中華民國110歲，大批遊客、攝影愛好者午後湧入港區卡位，準備觀賞30分鐘的國慶焰火秀，《中時新聞網》同步直播，不用人擠人就能一睹璀璨光景。 搶看國慶煙火？飯店排隊check in這一幕曝光 眾人嚇傻 喜迎國慶寶寶！男寶這時間「落地」成名符其實的雙十寶寶 #國慶煙火 #登場 #2萬 #港都 #施放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 喜迎國慶寶寶！男寶這時間「落地」成名符其實的雙十寶寶 15:552021/10/10 生活 桃園宏其婦幼醫院 喜迎17位國慶寶寶 15:502021/10/10 生活 淡水煙火秀首日 火燒船後人潮擠爆老街宛如《屍速列車》場景 15:042021/10/10 生活 時評》國慶寶寶退燒 18:192021/10/10 中時社論 影》蔡英文國慶演說 慰問800多位確診死亡民眾：他們是家人 07:112021/10/10 政治 國慶連假瘋出遊 全台景點塞爆 14:272021/10/10 生活 交響樂揭開國慶序幕 蔡英文：這一年來我們穩住疫情 09:522021/10/10 政治 國慶遊行 桃機防疫車隊首度入列 14:012021/10/10 生活 雙十時刻產下國慶寶寶 爸媽感動：意外驚喜 15:302021/10/10 生活 國慶連假搭上振興五倍券 花蓮知名樂園入園創今年最高 13:072021/10/10 生活 國慶焰火就在今夜！午後漸湧人潮 3階段交管啟動 14:482021/10/10 生活 國慶日合歡山擠爆 2男開車夜衝賞日出 清晨墜60公尺深山谷 17:262021/10/10 社會 國慶焰火發射筒遭海波浪沖走 慶籌會：不影響施放 14:192021/10/10 生活 生活熱門新聞 29年中古屋花5萬粉刷 女賣家點交時崩潰：惡夢開始 - 生活 好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限 - 生活 圓規颱風20：30海警 最新路徑曝光 這2地雨最大 - 生活 男領五倍券拆開喜喊是「七倍券」 網驚：數位綁定虧大了 - 生活 直播》國慶焰火秀登場 施放2萬發照亮港都夜空 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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