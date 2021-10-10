【LIVE直播】祝中華民國生日快樂 2021雙十國慶焰火秀高雄登場

國慶焰火今（10日）晚於高雄市鹽埕區蓬萊商港登場，以「民主大聯盟．世界加好友」為主題，施放2萬發焰火照亮港都夜空，慶祝中華民國110歲，大批遊客、攝影愛好者午後湧入港區卡位，準備觀賞30分鐘的國慶焰火秀，《中時新聞網》同步直播，不用人擠人就能一睹璀璨光景。