檢調偵辦台灣東洋藥品炒股案，總經理施俊良15日晚間11時許，被依違反證券交易法移送士林地檢署，檢察官約3小時複訊後，諭令施以300萬交保、重症醫療事業群副總經理屈志源以200萬元交保，共計有員工、親友團17人具保，其餘9人改列關係人請回。

檢調查出，施、屈等高層日前獲知公司正與德國藥廠，洽談BNT疫苗授權，且將在去年10月12日發表此項重大訊息，施在內的10餘員工，隨即透過親友，或委託、或商借股票帳戶下單，另有親友聽聞「明牌」自購，眾人陸續購買東洋的股票。

利多公布後，東洋股價由67元漲至90元，但1111月3日，因政府與BNT無法達成共識，東洋終止洽談，股價也隨之回跌，施等人的親友也開始出脫手中持股，總計不法利益近500萬元。

士林地檢署15日發動搜索，約談東洋員工14人、親友團12人，庭訊直至16日凌晨2時許，東洋員工11人具保，3人請回，以施俊良300萬、屈志源200萬最高，其餘各以3至15萬元交保。

親友團方面具保6人，各以5至10萬交保，約談者有人只是出借帳戶，改列為關係人請回。