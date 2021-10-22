「朝陽群眾」又立功！大陸知名鋼琴家李雲迪嫖娼遭警方拘捕，傳出幕後助拳人正是所謂「朝陽群眾」。事實上，「朝陽群眾」戰功彪炳，曾協助大陸警方破獲多起吸毒、嫖娼賣淫甚至刑事案件，不只李雲迪，包括房祖名、柯震東、宋冬野等多名兩岸三地公眾人物都曾栽在「朝陽群眾」手裡。

按北京市朝陽公安分局說法，他們是在接獲「群眾」舉報後，才展開調查，最終循線抓到李雲迪。而李雲迪嫖娼案，也再度讓「朝陽群眾」的威名不脛而走。

其實，「朝陽群眾」或「朝陽大媽」只是統稱，一般泛指在北京朝陽區生活的治安志願者，有可能是擦身而過的平凡路人，也可能馬路邊樹下乘涼聊八卦的大媽、大爺們，或是一般商場超市的保安人員。

朝陽群眾「無所不在、如影隨行」。有大陸媒體推估，北京朝陽區面積約470平方公里，「朝陽群眾」人數少說有14萬人，換言之，朝陽區每平方公里就有近300名「朝陽群眾」；上到政府政策發布，下到街坊鄰居夫妻吵架，通通瞭如指掌。大陸網友還為其取英文代稱「BJCYQZ」，即「北京朝陽群眾」英文拼音字首組成，國際化程度不在話下。

李雲迪當然不是首個栽在「朝陽群眾」手裡的公眾人物。按中國文化管理協會網絡文化工委統計，從2014年起，包括張耀揚、高虎、王學兵、黃海波等人，均曾遭北京朝陽群眾舉報，後被警方查處。另外，台灣民眾相對熟悉的柯震東、房祖名及宋冬野等之前因吸毒遭警方查處，傳出幕後功臣也有「朝陽群眾」身影。

按陸媒報導，「朝陽群眾」每個月向大陸警方提供的線索高達2萬多條。光是去年，「朝陽群眾」就向警方提供8300多條有價值線索，協助破案370餘起，拘留250多人。

由於收集情報能力驚人，就有大陸網友戲稱，「朝陽群眾」可謂繼美國中情局（CIA）、英國軍情六處（MI6）、俄羅斯聯邦安全局（FSB）、以色列摩薩德（Mossad）後，世界第5大情報組織。

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