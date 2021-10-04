中華職棒統一獅隊球員楊家維驚傳在台南酒駕，高雄警方3日上午在苓雅區巡邏時，也逮獲一名50歲謝姓男騎士滿臉通紅，疑似有酒駕嫌疑，便上前攔查，謝男面對警方詢問竟謊稱自己「罹患肝病」才會全身發紅，員警對其實施酒測，果真發現謝男酒測值達0.21mg／l，警方依法對謝男開單告發並當場移置保管機車。

高市警苓雅分局凱旋路派出所員警3日上午11時許巡邏行經五福、凱旋路口時，發現前方謝男騎乘的機車煞車燈未亮，便上前攔查，謝男當時滿臉通紅且散發濃厚酒味，面對員警詢問謝男稱「因為患有肝病」才會全身發紅，員警不予採信，對其實施酒測，其酒測值達0.21mg／l。

當時警方要求謝男實施呼氣酒精測試時，他還不肯配合，在警方強力勸說下，謝男才向警方坦承2日晚間有喝啤酒，一直喝到自己睡著，隔天起床要騎車出門找朋友，不知道自己身上的酒精尚未退去，就被警方攔查，被查出酒駕後，謝男還頻頻向警方求情，但警方仍依違反道路交通管理處罰條例第35條對謝男開單告發，並當場移置保管該機車。

高市警苓雅分局呼籲，飲用酒類或其他類似物後，吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03％者，就已違反「道路交通管理處罰條例」第35條規定，呼籲駕駛人應遵守「酒後不開（騎）車」規定，切勿抱持僥倖心態，以確保自身及他人行車安全。

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