台中市警局豐原分局黃姓員警，2018年4月間為攔查闖紅燈的違規騎士，且另名吳姓小貨車駕駛將車子違規停放、影響黃員視線，使得黃男竟駕駛警備車撞上騎車經過的林姓騎士，導致林頭部及肝臟受傷，憤而向吳男求償並對分局提出國賠。法官認為黃沿途未鳴警笛，判分局、吳男個應賠償54萬元。

判決指出，黃姓員警在2018年4月11日晚間近7點中，駕駛巡邏車欲攔查違規闖紅燈且企圖逃逸的騎士，雙方沿神岡區大漢街30巷往31巷方向追逐，而吳姓駕駛的小貨車就違規停放在大漢街、大漢街30巷轉角處，影響到黃員視線，再加上該路口沒有號誌，黃員未注意路況竟撞上騎機車經過的林男。

法官認為，黃員在與違規闖紅燈的騎士追逐期間，不但疏於注意左右來往車輛，且未依法鳴警笛、讓周邊人車注意，是導致林男閃避不及的原因之一；而吳男違規停車影響其他駕駛視線，也是車禍發生原因。

林男被撞導致重傷，不但有頭部外傷合併顱內出血情況，且有右側第2至9根肋骨骨折合併氣胸、肝臟撕裂傷等，憤而向吳男、豐原分局提出醫療費用、交通費用、車損費及看護費、工作損失、勞動力減損、精神賠償等共182萬多元。

林男稱當時根本未聽到警車鳴笛聲，但豐原分局提出附近網咖監視器、強調錄影中有警報聲響，是林男未避讓，黃員應無肇責；目擊者則證稱，當時確實有聽到鳴笛聲響，但只有響5、6秒，之後就發生碰撞車禍。

法官認為，林男、黃員行經無號誌的路口，卻都沒有減速慢行，是車禍發生的主要原因；另吳姓男子將車子停放在禁止臨時停車區內、影響其他車輛行車視線，則是車禍發生的次要原因，判吳男及豐原分局各應賠償林54萬2685元，可上訴。