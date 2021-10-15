「珠寶大盜」陳清課、「別墅大盜」潘培林、與「馬三大盜」白鴻勝去年10月洗劫新竹縣1處透天，先綁了沈姓屋主父子，再洗劫屋內現金、珠寶共約200萬元財物，引發社會矚目，新竹地方法院審理終結，其中陳清課依強盜罪判8年有期徒刑。

沈姓屋主的透天去年遭二度洗劫，潘培林2次均涉案，去年10月夥同老友陳清課、白鴻勝，再圖謀犯案。3人先由白開車至沈男住處附近，再徒步前往，隨後又攀爬至房屋2樓，潛入房間，先制伏沈姓屋主，再綁了聞聲查看的沈男兒子。

沈姓父子在3名大盜挾持下，遭盜走150萬元現金、價值20萬元的手錶、金飾等，3名年齡加總超過200歲的大盜，得手後從屋後離開，再穿越稻田搭上接應車輛離開。

判決書指出，潘培林實際分得45萬元，白鴻勝實際分得33萬元，其餘72萬元及財物由陳清課取得。但陳清課辯稱，白鴻勝給他的7萬元為欠債，不算犯罪所得，他的律師也主張，裝有財物的背包在潘培林住處扣得，金飾與手錶也是潘培林取得。

法官審理認為，此案為陳清課分配犯罪所得，至於白鴻勝欠陳清課的7萬，白鴻勝也指出是陳清課認為他出力最多而要求返還。檢警也並未在潘培林身上找到金飾及財物。

而陳清課與潘培林、白鴻勝因貪圖他人財產犯下強盜罪，由於情節嚴重、手段暴力，潘、白已依強盜罪判刑8年，法官衡量陳清課等3人的分工角色及支配程度，審酌將陳清課依強盜罪判刑8年。