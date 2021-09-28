台中醫院蒲公英復健工作咖啡學員在咖啡坊的訓練下，能夠獨立作業，不輸外界專業人員。（台中醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中醫院蒲公英復健工作咖啡學員在咖啡坊的訓練下，能夠獨立作業，不輸外界專業人員。（台中醫院提供／馮惠宜台中傳真）

高喊「歡迎光臨！」罹患精神障礙的小宏，在台中醫院一樓「蒲公英復健工作咖啡坊」中氣十足的叫賣精神，讓到院民眾印象深刻。台中醫院今年初成立該咖啡坊，協助精障患者面對人群，培養重返職場的動能；小宏在歐客佬咖啡的技術支援及職能治療師的協助下，一改過去內向、畏縮的個性，也積蓄重返職場的動能。

衛生福利部台中醫院為了讓精障患者的復健能結合工作，並貼近於真實職場，於今年1月正式啟用「蒲公英復健工作咖啡坊」，期許患者能與到院民眾建立深度互動關係。精神科職能治療師陳義太表示，這類庇護工作坊的用意是希望藉由非醫療專業指導者與職能治療師的通力合作，讓患者提早體驗就業時可能遭遇的種種問題，同時增加與職場上司、顧客密切互動的機會。

陳義太指出，庇護工作的價值在於訓練學員專業知識，讓一位精神障礙的患者轉變成一位有產能的人，達到心理和經濟的獨立。

「蒲公英復健工作咖啡坊」設置在長照大樓的一樓大廳，販賣對象除了往來民眾，也提供院內各單位外送的服務，短短幾個月下來，各科室反應都是讚不絕口。該咖啡館有歐客佬咖啡技術支援，協助咖啡坊營運的賴姓店長表示，學員們不僅禮貌懂事，更是使命必達，貼心的巧思更主動為客人提供客製化服務，擁有不輸給市面連鎖咖啡廳的專業。

陳義太治療師說，有許多像小宏這樣其實很有實力，但因病埋沒的人才在社會上無法被看見。蒲公英咖啡坊的學員們，在在都向大家證明，即便自己疾患在身，但只要經過訓練與鼓勵，一樣可以達成專業要求。