三和青創基地由桃園市龍潭區三和社區在地青年自發組成，核心理念是「為青年找一條回家的路」，串聯在地社區發展協會及特色產業建立共好網絡，期待讓離鄉青年看見家鄉的美好，找回對土地及文化的認同，吸引青年願意返鄉打拚。

三和社區地處桃園、新竹南來北往的交通要道，卻只能成為過路站，無法吸引遊客在此停留，三和青創基地團隊隊長廖緗翎嫁到龍潭，發現社區內青年人口外移、產業沒落，於是號召社區內僅存的青年共組團隊，定期舉辦讀書會匯集想法，也邀請地方創生前輩分享執行經驗培養創新思維，為三和吹響地方創生的號角。

團隊經過腦力激盪，最終決定以在地觀光發展為主、環境永續及客家傳統文化為輔，策畫一系列社區活動，包括辦理青銀共創工作坊，邀請長輩擔任講師教授客家醃乾醬文化、竹編技藝；也舉辦三和生態導覽、在地產業體驗遊程等，將多肉植物、林下經濟、錦鯉養殖及和窯材燒等產業串連，設計成一日遊程，未來也將結合社區媽媽力量，推出在地餐桌美食。

桃園市青年事務局鼓勵青年關心社會、回到地方，透過「青年投入永續發展行動獎勵計畫」支持15組青年團隊，三和青創基地團隊就是其中之一。青年局持續為青年團隊辦理培力輔導、成果交流等活動，期許未來大家能夠自給自足，朝永續經營的商業模式目標邁進。