解疫情思鄉口 民進黨婦女部祭高額辦徵件賽。民進黨婦女部提供

COVID-19疫情下，許多新住民姊妹無法回國看望家人，與家鄉的距離成了最遙遠的一段路。民進黨婦女部特別舉辦總獎金25萬元「『親愛的家鄉，你好嗎？』全國新住民及新二代圖文徵件競賽」，盼新住民及新二代用圖文抒發心情及分享生活。

民進黨婦女部主任許嘉恬指出，本次徵件競賽邀請新住民及二代們傳遞對家鄉親人、風景、料理的思念，或是飄洋過海在台灣生活的酸甜苦辣，亦是對孕育母親成長的遙遠國度的想像及追尋，鼓勵新住民族群將情感和思念化為文章及照片投稿至活動網站。

許嘉恬表示，台灣的新住民人口數來到56萬人，民進黨除了成立國內政黨首創的「民進黨新住民事務委員會」外，更曾在2016年辦理「新力量發聲－東南亞親歌唱比賽」2017年「東南亞尋根之旅計畫」邀請東南亞新住民青年二代提案並返回母國，後續亦製作《尋根》紀錄片、舉版全國巡迴分享會。

她說，2018年「新島嶼故事捕手計畫」，廣邀關心新住民議題及新二代青年採訪100間新住民店家故事；2019年辦理「家鄉味，飄香味－新住民市集」讓更多人看見在台新住民生活。這次也期盼透過徵文比賽，讓更多人瞭解新住民族群樣貌、促進台灣多元價值深耕。

許嘉恬表示，活動收件日期自10月04日至11月21日止，文長1500字以內，報名即送「思念傳遞帆布袋」，請參考網站線上投稿 https：／／dppwomen.com／apply ，總獎金25萬元，得獎名單將於12月17日公佈。