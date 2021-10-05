剛從東奧回國的划船甜姐兒黃義婷，經短暫休息後就投入第一場比賽新北全運會，身為新北市選手的她，今天在專長項目單人雙槳以8分25秒59的成績完成5連霸，接下來還有與隊友聯手參加雙人雙槳及八人單槳賽事，希望能再創佳績。

黃義婷昨日划出8分53秒69成績晉級決賽。針對第一天的表現，義婷表示，因為奧運剛結束，還在抓國內比賽的節奏，自己划行的過程就是穩穩地划，覺得尚可。

對於要代表新北市挑戰五連霸的黃義婷而言，她坦言，「很多人都跟我說學姊你就輕鬆划就好」但黃義婷卻認為站在越高的位置，難免會有壓力，因為太久沒有跟國內的學弟妹一起比賽，學弟妹也是一直在進步，而不管是訓練或比賽，黃義婷的完美主義告訴自己，比賽不只是要把它比賽，而是要拿出應有的水準，並且尊重每一位選手。

今日決賽黃義婷分別對上台南市戴吟甄、桃園市葉曉含、台北市賴禹如，最終黃義婷以8分25秒59的成績，順利奪金。

黃義婷賽後提到，決賽過程中發現學妹們的在前半段比賽的爆發和力量是非常的強，進步很多，中後段就抓著自己的節奏，一槳一槳的划到終點。

對於此次學弟妹在國內的成績的提升，黃義婷也感到非常開心，鼓勵學弟妹未來可以多到國外去跟其他選手競爭，這樣子會成長的更快。