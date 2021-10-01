勞動部勞動力發展署於110年9月30日舉行「技能合作國際座談會」，邀集超過20個國家、各國駐台代表及技能發展相關產、官、學代表等逾100位國內外貴賓參與此次座談會，以實體、線上併行方式，分享疫情影響下全球技能發展與挑戰，適逢今年是國際技能組織(WorldSkills International)的創新年，勞動部期能以創新模式共同提升全球技能發展。

勞動部次長王安邦表示，國內青年技職訓練與專業人才培育必須與國際接軌，才能達到技能永續發展。勞動部鼓勵青年朋友積極參加國際賽事，把全球最新的產業資訊、頂尖技能和最佳工法帶回國內。今年由於Covid-19疫情影響，少了實體的技能交流活動，然而各國仍積極發展創新的技能培訓和競賽模式，克服無法實地參與競賽、互動交流的困境。我國因應疫情，今年度的全國技能競賽，以創新模式改採分地、各職類分流方式，在最高防疫標準下分19個場地辦理，並採遠端直播方式讓民眾身歷其境，達到推廣技能的目的；而國際間也改採線上友誼賽或遠距工作坊的形式進行技能交流。

108年我國與國際技能組織（WorldSkills International）攜手成立全球第二座能力建構中心，積極致力於國際間技職教育訓練及技能發展的推廣與交流，透過能力建構中心，我國已協助非洲、新南向及中南美洲等國家，協助提升其技能水準至國際職業標準（WorldSkills Occupational Standards）。今年更進一步與英國技能組織及牙買加人力僱用暨資源培訓/國家訓練局簽署合作瞭解備忘錄，朝著共同追求卓越技能發展的目標邁進。

本次座談會透過遠端連線方式，邀集各國代表與我國現場貴賓共同參與，並特別邀請WSI會長Chris Humphries同步線上參與，Chris Humphries會中表示肯定我國能力建構中心對於推廣技職教育及全球技能永續發展的貢獻。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良進一步表示，希望更多會員國能加入一同創新策略的行列，為全球技能發展挹注新能量。本次活動邀請 WSI常務理事Michael Fung、非洲聯盟資深青年顧問Nicholas Ouma、韓國技能組織正代表Yanghyun Kim、俄羅斯技能組織國際賽青少年組負責人Aliya Lutfulliana、英國技能組織副執行長Ben Blackledge及馬來西亞技能組織技術代表Mohd Zuhdi Ibrahim等各國代表擔任主題講者。

在面對全球疫情的情況下，除了探討國際及區域技能發展趨勢與策略外，來自韓國及俄羅斯能力建構中心的代表更分享國際技能合作及青少年競賽籌辦經驗，我國則分享我國能力建構中心與各國最新合作概況及成功經驗。另外，馬來西亞則分享舉辦2023年亞洲技能競賽之籌辦實務，在疫情衝擊下，我國與各國攜手以創新思維共同推動技能交流。

發展署表示，本次座談會提供國際夥伴絕佳的經驗交流平台，期望透過與國際技能組織、亞洲技能組織及各國從不同角度研討，分享技能發展的創新與前瞻作法，促進國際間的緊密合作，用技能力量讓世界更美好。