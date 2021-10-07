勞動力發展署中彰投分署與中彰投地區大專校院合作，「夢想載卡多」就業服務巡迴車駛入校園，幫助青年學生實現夢想，找到速配工作，在職場發揮所長。（勞動力發展署中彰投分署／盧金足台中傳真）

透過就業服務巡迴車資源連結，最新就業資源帶入校園，在校青年能就近獲取相關就業服務資訊，（勞動力發展署中彰投分署／盧金足台中傳真）

前進校園，就業衝衝衝！今年畢業季受疫情影響，造成社會新鮮人求職面臨挑戰，為協助在學青年及早進行就業準備、儲備職業技能，勞動力發展署中彰投分署與中彰投地區大專校院合作，「夢想載卡多」就業服務巡迴車駛入校園，幫助青年學生實現夢想，找到速配工作，在職場發揮所長。

台中經濟前景看好，就業市場與廠商徵才需求湧現，國內疫情趨穩，各項防疫規定逐步放寬，各行業求才需求上升。台中市今年上半年度失業率3.9％，為六都最低，勞動參與率59.9％除高於全台平均，更是自2011年以來最高。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，透過「夢想載卡多」就業服務巡迴車資源連結，以行動就業服務方式將最新就業及職訓資訊帶入學校校園，提供青年學子有關職訓課程招生、台灣就業通整合服務平台解說資訊，以及職業訓練及就業服務等獎補助計畫。

如產業新尖兵、職前訓練學習獎勵金、青年就業獎勵計畫及就業旗艦計畫等，現場青年也可運用VR影像體驗該分署職業訓練場域各訓練職類等，另結合深受青年喜愛的有獎徵答、互動遊戲與抽獎方式增加宣導趣味性，鼓勵同學們及早進行做職涯規劃及就業準備。

「前進校園 就業衝衝衝」第1、2場活動已分別於9月28日在南開科技大學、10月5日在修平科技大學舉辦，吸引許多學生主動參與關心自己的就業及未來。

南開科技大學研發長指出，透過就業服務巡迴車資源連結，最新就業資源帶入校園，在校青年能就近獲取相關就業服務資訊，是個很好的想法，學校也將透過職涯探索諮詢、測驗評量等不同方式，盡早幫助學生找到自己的職涯方向，學生畢業後能積極尋職並安穩就業。

第3場次活動預定在10月12日於建國科技大學舉辦，歡迎青年學子多加運用，有需要中彰投分署就業服務巡迴車駐點服務的單位，可上中彰投分署官網查詢。