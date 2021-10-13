桃園市政府經濟發展局首度與南仁湖湖口服務區合作，設置「桃園嚴選×好禮再獻」專區，將展售3個月。（市府提供／莊旻靜新竹傳真）

桃園市政府經濟發展局首度與南仁湖湖口服務區合作，設置「桃園嚴選×好禮再獻」專區，將展售3個月。（市府提供／莊旻靜新竹傳真）

桃園市政府推動「金牌好禮」，遴選超過200多項型態商品、100多家業者，並搭配實體、線上通路，展開波段式行銷，桃園市政府經濟發展局今年首度與南仁湖國道湖口服務區通路合作，設置為期3個月的「桃園嚴選×好禮再獻」專區，期望持續推廣桃園市的金牌好禮。

桃園市長鄭文燦表示，今年金牌好禮展現全新風貌，首度輔導業者再造商品形象，並嚴選12種潛力商品，並升級內、外包裝，以Life、Yummy、Enjoy等3大主題，重新詮釋桃園金牌好禮為「可攜帶的生活品味」。

例如「郭祿食品－台灣情牛軋糖禮盒」，承襲傳統風格並加入現代包裝質感，藉此吸引不同消費族群。「竹峰茗茶－知子茶」則以茶湯的金黃色作為底色，繪製茶園景觀、梔子花，增添溫度感及清新風格。「芊香園－香不辣蒜酥辣醬禮盒組」則用版畫呈現。「阿媽牌生鐵鍋-30cm旗艦木耳深平底鍋套組」也重塑品牌識別，開創廚具新高度。

位於新竹縣的湖口服務區人潮踴躍、年營收達3億，也是桃園市政府經發局首度與南仁湖國道湖口服務區合作，進駐外縣市知名國道通路展售，期望能增加各業者的曝光度，讓好禮成為人與人傳遞情感的信物。

桃園市金牌好禮也可於Yahoo!奇摩超級商城「台灣在地好時光-桃園好禮好滋味專區」購買，或是前往桃園市政府經濟發展局官網、「桃好您的心」臉書粉絲團查詢。另外也可在Shopping Design線上雜誌與電子型錄https：／／reurl.cc／pxDRE8，看見全新金牌好禮足跡與購買訊息。