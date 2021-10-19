桃園市為朝無菸友善健康城市邁進，全市現有2811處禁煙場所，華泰名品城自行向衛生局提出申請，歷經3個月公告期，11月起將成為首間戶外休憩區及所屬周邊區域全面禁菸的百貨公司，明年更預計擴展至2處社會住宅。

衛福部國民健康署國人吸菸行為調查資料顯示，對比桃園市民2011年與2020年的吸菸狀況，雖然18歲以上成人吸菸率、禁菸公告場所二手菸暴露率皆有下降，不過室外公共場所二手菸暴露率卻從40.2％提升至54.3％。

衛生局健康促進科科長林幸慧表示，華泰名品城為提升環境品質，向衛生局提出申請，7月15日至29日預告公告，8月23日公告指定華泰名品城除吸菸區外全面禁菸，11月起正式施行。

華泰名品城禁菸範圍位於高鐵北路一段、青埔路一段、華泰名品城大道及青昇路間區域，包括華泰名品城戶外休憩區、華泰名品城與機場捷運A18站連通天橋、青埔路一段與華泰名品城大道路口戶外機車停車場及華泰名品城大道。

林幸慧說，目前百貨部分僅華泰名品城提出申請，若其他百貨公司有意願也可提出申請，非常歡迎。她也透露，禁菸場所未來將逐步拓展至桃園市其他社會住宅，明年預計新增2處。

桃園市目前公告禁菸場所總計2811處，包括1條無菸老街、6座無菸廟宇、33處無菸辦公場所周圍環境、327座無菸公園、281處高中職以下學校周邊環境、356座公車候車亭，1805處連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓及庇廊等。

林幸慧指出，今年截至9月30日共裁罰220件、裁罰共34萬，主要以稽查取締為主，提醒民眾若在禁菸範圍吸菸，依菸害防制法最高可處1萬元罰鍰。

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