為落實金管會「信託2.0政策」，兆豐銀行指出，已於今年6月底與台中市租賃住宅服務業商業同業公會攜手合作推出「包租代管資金信託」服務，一次解決政府、業者、房東及租客間資金管理相關問題，這也是繼109年與中華民國租賃住宅服務業商業同業公會全國聯合會簽訂合作備忘錄，率先推出「留房養老安養信託」服務後，兆豐銀再次積極尋求產業進行跨業合作。

根據內政部統計資料顯示，社會住宅包租代管計畫自106年推出至今，累計媒合戶數達20949戶，110年7月社會住宅包租代管媒合戶數達1584戶，創下單月新高，兆豐銀因此認為，這顯示此項業務不僅未受疫情影響，在政府與業者持續優化執行方式下，讓包租代管的媒合成為疫情中更多房東與租客可以信賴的好服務。

由於現行社會住宅包租代管的租金補貼款項申請作業，包括業者須完成租約登錄、書面資料審核及確認租客已繳納租金等，使得核發款項程序相對冗長。對此兆豐銀指出，經過內政部邀集相關單位開會討論後，台中市租賃住宅服務業商業同業公會與兆豐銀行率先提出試辦方案，由業者於兆豐銀行開設租金代收信託專戶，直接透過公會委辦建置系統平台，與內政部包租代管系統進行資訊串接。

兆豐銀行除提供租客包括銀行轉帳及超商代收等多元化繳租管道，並負責辦理租金及補貼款項收付事務，將信託專戶租金收付紀錄按月提供台中市政府審核後據以核銷撥付租金補貼，全程金流公開透明，大幅縮短審核作業流程，加速各項資金收付速度，未來如能順利推廣至各縣市政府，將可全面提升包租代管媒合作業效率。

對於政府信託2.0推動計畫，兆豐銀表示，已積極配合，並針對客戶需求持續研究創新推出各種全方位信託服務，目前已有大型商業不動產「留房養老安養信託」及特定身心障礙者團體信託個案進行洽談中，希望透過不動產的持有或資產活化，建構滿足高齡者或身心障礙者安養生活需求的新模式，相信將可帶動另一波的信託業務創新發展。