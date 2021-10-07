中央流行疫情指揮中心去年年底時以印尼疫情嚴峻為由，禁止引進印尼移工，今年升為三級警戒後也禁止所有外國人進入，影響勞動力引進，立委張育美表示，暫緩移工入境已超過140天、印尼移工則有300多天，缺工頻傳；勞動部部長許銘春說，目前印尼疫情近期每日已在1000例以下，將評估各國疫情後，向指揮中心提案盡快開放。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「今年基本工資調整方向、配套措施、若提供補貼之財源及依據」等專案報告。

據統計，整體移工的人數從今年3月的71.3萬餘人降至8月的69.4萬餘人，張育美表示，印尼籍移工禁止引進首當其衝，很多社福機構因為移工未進來、被迫空床，失能者無法入住機構照顧。

許銘春說，兼顧防疫安全，跨部會有討論研議適當時機鬆綁移工入境，在台的移工可以延長聘僱許可沒有問題，盤點產業人力缺口、評估各國疫情情況提案盡快進來。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說明，目前國內疫情趨緩，國外如印尼等移工來源國疫情也已明顯趨緩，加上國內缺工頻傳，勞動部會兼顧防疫安全及國內產業、家庭照顧人力需求等適度鬆綁，也會研議配套措施。至於是否會要求接種完疫苗後才可以入境？他說，鼓勵移工接種疫苗後入境，但目前沒有要求所有入境的外國人提供疫苗接種證明。