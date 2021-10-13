「北大湖南善化」，台南市善化區種植草莓已有30多年歷史，近10家草莓園集聚於省道台1線沿線，成為南部民眾就近體驗採草莓的好去處，中秋節過後草莓園業者已經陸續種下草莓苗，業者感嘆，除了種苗成本增加，溫室效應導致秋天溫度愈來愈高，草莓愈來愈不好種。

美裕草莓園園主黃至賢說，以時令來說，中秋節過後就是栽種草莓季節，最適合溫度在攝氏28度左右，近年來因溫室效應，秋天氣溫愈來愈高，都快10月中了氣溫還30多度，草莓種了也長不好，因此多數草莓園都會分批種植分散風險，同時也可延長採收時間，到清明連假都有草莓可採。

黃至賢說，善化草莓前幾年以豐香、香水為主，新品種美姬出來後，消費者接受度高，今年他的園子幾乎全改種美姬，另種了各近千棵的白草莓、黑金剛草莓要讓遊客嘗鮮。

南科草莓園黃姓業者說，今年種草莓的成本飆升，不論是草莓苗或者培養土等都漲價，他的園子中秋節後就開始種苗，目前已陸續長出不少新的草莓苗，希望能趕上農曆春節的觀光熱潮，順利的話11月下旬就可以開始開放採果。

黃至賢說，草莓收益較一般農作高，進入技術門檻也高，10多年曾有人嘗試加入，結果一年就大賠退場，但近年也開始有青農小面積種植，只是去年還有一家草莓園園主年事已高，決定不做了，因此善化區栽種草莓面積10多年來變化不大。

黃至賢說，善化地區草莓園收入以觀光採果為主，採果價可能比大湖貴一點點，但好處是南部民眾不用舟車勞累，群聚效應也讓消費者有多家草莓園可選擇，各草莓園有有各自的特色加工品。近幾年在善化區公所草莓季行銷下，善化草莓名聲漸響，採果人數每年都有成長，11月開始就有熟客來採果，附近工廠移工也是一大客源。