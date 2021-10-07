致理科技大學舉辦「國際旅遊發展趨勢下的野柳」論壇。（致理科技大學提供）

致理科大協助商家製作日文菜單及QRCODE。（致理科技大學提供）

致理科技大學協助野柳地區發展國際觀光，為地方商家協助翻譯日文菜單及製作QRCODE，提昇國際觀光客便利性，並於昨（6）日邀集國際人士、地方政府、旅遊業者、在地民眾等，至萬里區漁會禮堂舉辦「國際旅遊發展趨勢下的野柳」論壇，由致理科大前校長尚世昌主持，期在疫情趨緩後，野柳能以嶄新面貌迎接國內外遊客到訪。

論壇邀請萬里區長粘雪琴、萬里區漁會理事長林榮欽、台灣藝術創生基金會董事長李永萍、新空間國際股份有限公司總經理湯錦惠、我國在非洲唯一邦交國史瓦帝尼前任駐華大使的千金特別美麗女士、日籍旅遊作家細木仁美女士及新北、桃園的旅遊業者出席。

尚世昌指出，致理科大接受教育部補助執行大學社會責任（USR）實踐計畫「女王的呼召—野柳國際旅遊實驗基地」，讓致理能夠持續10年關注野柳。此次論壇除邀請各界人士為野柳集氣，致理應用日語系也為當地店家翻譯日文菜單，利用論壇開幕儀式致贈給商家，期待能為野柳的觀光服務升級。

李永萍表示，台灣藝術創生基金會以發展地方創生，引入藝術文化內容，結合地方特色，打造品牌，培育人才為目標。基金會與致理科大共同攜手，用藝術和文創的手段，帶動野柳地方創生及社區營造，讓野柳豐富的觀光資源可以國際化，並為地方帶來生機與活力。

致理科大表示，在後疫情階段，國際旅遊可能出現爆發式反彈復甦，藉由致理科大提供運營協助的野柳，必能展現新面貌，以更具特色、更富人情味的觀光旅遊產品造福遊客和本地居民，共創多贏。