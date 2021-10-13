主計總處今公布最新8月工業及服務業薪資統計結果，隨國內經濟活動逐漸恢復，疫情趨穩，8月底全體受僱員工人數為809.3萬人，較上月增加3萬人或0.36％，其中，住宿及餐飲業增加1.3萬人最多、教育業、醫療保健及社會工作服務業亦增加4000人次之；官員解讀，商業活動恢復，受僱員工人數、經常性薪資都呈正向發展，但整體勞動市場仍未回到疫情前水準。

統計結果顯示，8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬3227元，月增0.76％，主計總處官員表示，月變動為105年以來較高水準；總薪資平均為5萬1169元，年增0.49％，其中部分工時員工經常性時薪195元，與上月持平，較上年同月則增2.63％。

官員表示，商業活動恢復從受僱員工工作時數也可以看出，8月總工時平均為 174.7小時，較上月增加2.1小時，其中，藝術、娛樂及休閒服務業總工時月增 21 小時最多，住宿及餐飲業、教育業亦分別月增19.3小時與14.1小時。

就行業別觀察，隨國內疫情趨穩，相關商業活動持續回溫，住宿及 餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業(包括美容美髮按摩 等)經常性薪資分別月增 5.42％、5.00％、3.31％。

總薪資部分，電腦、電子產品及光學製品製造業受部分廠商8月發放員工酬勞(紅利)影響，月增 19.06％較高；而電子零組件製造業因部分廠商上月發放員工酬勞致月減 32.62％，另外，電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業亦因上月發放績效獎金，分別月減32.34％、24.71％。