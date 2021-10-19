想購買7-ELEVEN「振興五倍券5000元放大五倍25520元優惠組」再拿點數回饋，icash Pay與icash2.0數位登錄振興券讓你回饋再加成。10/24前，使用icash Pay/icash2.0登錄振興五倍券，前五萬名登錄者可於登錄隔日收到「優惠資格條碼」簡訊，憑簡訊內優惠條碼至7-ELEVEN門市，於11/2前都能預購「振興五倍券5000元放大五倍25520元優惠組」，比振興紙本券購買多拿520點OPEN POINT。

icash Pay不只使用通路慢慢擴大，為了滿足消費者生活需求，本身也持續推出新服務，而因應疫情環境，民眾對於線上購物的需求日漸增加，因此愛金卡公司宣布自10月1日起，7-ELEVEN賣貨便平台正式開放icash Pay支付服務，賣家只要開啟icash Pay支付功能，就能讓網路買家更方便選購商品，輕鬆支付；為歡慶服務開通，自10月1日至12月31日止，賣家只要於賣貨便平台開通icash Pay支付功能，就可享有交易金額0.7％回饋（以OPEN POINT點數回饋）；而10月1日至11月30日期間，買家於賣貨便平台透過icash Pay支付單筆滿200元，就請您喝一杯CITY CAFE中杯冰美式（以20點OPEN POINT贈送/每戶限贈5次/活動總贈點500萬點）。

7-ELEVEN的OPEN POINT行動隨時取服務，推出後即受到廣大上班族消費者喜愛，不只價格優惠、寄杯領取方便，線上結帳配合OPEN錢包及icash Pay支付更是簡單快速，icash Pay除了以連結銀行帳戶及icash Pay帳戶支付方式外，10月1日起也開放綁定信用卡支付，提供消費者更便利的選擇，11月30日前icash Pay新戶（限2021/10/4～11/30間首次註冊）於OPEN POINT行動隨時取消費，並以icash Pay綁定信用卡方式支付，可享消費金額10％ OPEN POINT點數回饋（每戶上限100點/活動總點數500萬點），希望民眾多多使用icash Pay，方便快速還能享優惠拿回饋。