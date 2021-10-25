為減輕學校行政作業負擔、讓家長可以更有效率的參與孩子校園生活與學習，臺北市政府教育局打造臺北酷課雲 4.0，於110學年度首度推出具親師生平臺功能的「酷課」APP，提供親師聯繫、數據查調、空間管理、校園繳費、課間教學、遠距學習、數位資源、學習獎勵等八大智慧校園整合服務，同時具有「多重身分一帳悠遊」、「親師雙向即時調查」、「手機連動課堂資訊」等亮點特色；為更有效向家長、教師說明本平臺功能，並鼓勵家長進行親子帳號綁定，以更便利實用的服務吸引親師生三方參與，教育局特別召開「110年度臺北市智慧校園社群網絡座談會」，除進行初步政策說明外，更邀請金華國小、仁愛國中以及永春高中三所指標學校，以酷課APP導入及使用成果進行分享，除了獲得現場學校人員及家長認同與支持，進而提升使用意願，同時三所指標學校系統化的導入模式亦為其他學校提供推廣酷課APP之可行模式。

座談會首先由金華國小進行分享，曾振富校長表示校內綁定高達98.77%，有利於酷課APP的推動，酷課APP有班級聯絡簿、學生請假、學生到離校通知服務以及調查表回條等多元的功能，以班級聯絡簿功能為例，除了每日提醒攜帶物品外，更可以對個別家長聯繫，使親師的溝通更有效率，線上請假功能可以透過手機立即幫學生進行請假，學生到離校通知服務也能夠讓家長即時了解學生每日上下學情況，讓家長感到安心，金華國小現在更試辦線上調查表回條取代紙本學生健康檢查問券，有家長回饋酷課APP所提供的功能服務很多，介面熟悉之後使用上非常方便。

高互動性課堂工具。(圖/臺北市政府教育局線上座談會截圖)

仁愛國中曾文龍校長則以該校各領域行動學習教師為基礎，分享班級85吋觸控大螢幕搭配酷課APP課堂工具的使用經驗，各領域教學種子教師組成推動小組，利用大尺寸螢幕結合載具與學生進行互動式教學，除了能提升教師授課時的效率外，也能刺激學生學習的意願，以新型態教學模式提升學生自主學習力。

推動酷課APP確實提升行政效率，更能讓高中家長適度參與孩子的校園生活。(圖/臺北市政府教育局線上座談會截圖)

最後由永春高中張云棻校長分享推動酷課APP的歷程，校長表示從各行政處室人員需求出發，選擇出合適的功能進行試用，很快就獲得老師間的迴響，認為酷課APP能夠確實提升行政效率、減輕工作負擔，更能讓高中家長適度參與孩子的校園生活又不過度干涉，是個值得推薦的APP。

(圖/臺北市政府教育局線上座談會截圖)

座談會後各學層家長會及教師會也都表示對酷課APP的期待，希望教育局可以儘快的推廣，讓家長也可以享受到此一便利系統；臺北市教育局表示自110學年度起推出「酷課APP」，除智慧校園八大功能服務外，亦同步推出親子帳號綁定2.0升級服務，家長透過完成親子綁定後即可享有酷課APP多項智慧校園服務，綁定流程大幅簡化為4步驟，以更便利的流程提升家長申請意願，經統計截至110年10月20日已有超過30校的親子綁定比率超過9成，本市親子帳號申請人數更是即將突破20萬人，親子綁定比率也帶動校園無現金繳費比率提高，110學年度第一學期國小、國中以及高中職無現金繳費比率已超過5成，相較109學年度同時期成長了2成之多，顯示家長逐漸接受無現金的繳費方式，面對數位時代來臨，本市積極透過智慧6i面向打造智慧校園，以學生全日學習與校園生活為基礎規劃，將以親師生平臺-酷課APP為發展中心，鏈結其他服務，未來本局亦將持續開發讓師生方便、家長有感的功能，吸引教師及家長使用，讓本市智慧校園建置更臻完善，邁向智慧城市的大門。