社群平台臉書（Facebook）今天宣布公司將更名為Meta，納入元宇宙願景。臉書產品長柯克斯（Chris Cox）指出，元宇宙是社交科技的下一步演進，也是行動技術的後繼者，臉書希望能擁有先發優勢，提早開始思考相關問題。

柯克斯今天出席線上媒體圓桌會議提到改名一事，他說，改名這件事內部討論很久，其中有些技術性的問題。人們覺得臉書公司就是臉書App，但公司長期以來做的不只有App，還有開發其他很多服務。

他解釋，Meta一詞來自希臘文的「超越」，臉書希望可以超越現在科技能提供的東西，從根本上改善人們的連結性，讓人們更有存在感。

柯克認為，下一代行動網絡和社交體驗會越來越有沉浸感，不是只透過螢幕對彼此打字。元宇宙是一個社交3D空間，可以在裡面共享沉浸式體驗，雖然人們的實體可能無法在一起，但在虛擬世界可以做到很多事情，例如與家人團聚、開工作會議、參觀羅馬競技場等知名建築物。

他強調，元宇宙是混合式社交體驗，有時以3D呈現，有時可以透過擴增實境（AR）技術投射到實體世界，臉書希望可以把兩者無縫結合在一起。這是社交科技的下一步演進，也是行動技術的後繼者，在接下來5年、10年甚至15年會出現，臉書希望擁有先發優勢，提早開始思考相關問題。

柯克斯也坦言，臉書現在打造的元宇宙版本還在非常早期階段，接下來幾年會看到更多類似活動出現，無論是在手機或電腦等螢幕上。從臉書推出的Spark AR平台開始，人們可以使用客製化的AR工具來進行互動，世界各地的創作者都可以創造自己的AR體驗。

在今天舉辦的Facebook Connect年度大會上，臉書揭露近期Spark AR多項最新功能，協助AR創作者發揮創意、提升專業技能，將推出專屬的專業課程及認證計畫，藉此讓創作者社群拓展更多工作與職涯的專業發展機會，也讓更多人在臉書家族應用程式服務中運用更多元有趣的AR創意特效。

由於AR特效在Instagram限時動態上已被廣泛使用，開發及設計AR特效的需求大增，臉書投入全新的Polar計畫，為創作者社群打造能輕鬆設計出AR特效的創作工具。Polar是一個由Spark AR提供的免費iOS應用程式，讓AR特效的創作者直接透過手機，以更簡單的方式構建、創作並分享AR特效與濾鏡。

為滿足進階特效創作者的期待，臉書將於今年開展World AR功能，包含臉書最新的Geo JS API應用。Geo JS API將在Spark AR Studio中導入定位追蹤技術，提供新奇的AR體驗；例如在尋寶遊戲、旅遊導覽或是音樂祭中，AR特效可被設計綁定在指定的地點與區域，為參與者創造更多體驗樂趣。

此外，臉書推出身體追蹤與手部追蹤2項新功能，將於近期開放讓創作者可以在Instagram上創造更複雜且充滿想像力的特效。其中手部追蹤功能可以在AR特效中擴增手部動作，能運用在表演藝術、幽默喜劇與超能特效等。

根據臉書的說明，元宇宙（Metaverse）是一個虛擬世界，人們可以和身處不同空間的他人一起打造與探索，也可以在其中與朋友交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等。元宇宙的目的不一定是為了讓人們花更多時間上網，而是為了讓上網的時間變得更有意義。（編輯：潘羿菁）1101029