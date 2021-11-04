民眾點外送餐點時可依個人方便，選擇要刷卡或付現金，但有外送員上網抱怨，自己送餐後準備收取客人的現金時，發現除了鈔票跟零錢外，還夾著一張全聯禮券，看到客人「拿禮券當現金」，讓他哭笑不得。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己送餐收現時發現客人把全聯100元禮券當作現金支付，客人解釋因為錢不夠也沒去領，才拿禮券補齊金額，原PO忍不住追問「你是認真覺得可以付禮券？」，對方還回說「那個無期限」，讓原PO十分傻眼，把對話過程貼到臉書，抱怨「我真的不知道哪個世界接受用全聯禮券當現金支付」。

客人點餐卻用全聯禮券付現，讓外送員十分傻眼。（圖／翻攝臉書社團外送員的奇聞怪事）

貼文也引起不少外送員留言，「臉皮只要夠厚，沒有什麼事做不出來」、「客人的態度不太對，沒有誠意！起碼見面道歉」、「給我當小費我收，付餐費想的美」、「未來可能就是通用貨幣了，至少他說的是無期限」、「下次可能就以身相許了」、「錢又不是外送員自己賺全部，誰要你的全聯禮券」。

也有人認為此風不可長，奉勸原PO不能妥協，「我是不會收，會造成其它外送員的困擾！」、「收了之後，下次去他就會說，之前來的都會收！為什麼你不能收」、「全部都不要拿，回報客人未付款就好了」、「拒收就好啦！回報客服，然後就有員工餐了」。