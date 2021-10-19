9月投資型保單續夯，美元利變壽險亦搶錢，讓壽險新契約業績「塞港」，約40多億元保費來不及核保、結帳，遞延到10月，9月新契約保費近956億元，比去年同期成長43％以上，累計前9月新契約保費達7824億元，恢復雙位數成長，比去年同期增近11.4％，若維持此速度，全年新契約保費可望重回兆元規模。

主要壽險公司搶銀行通路搶很凶，9月台灣人壽自銀行通路拿到近103億元，在所有壽險公司算是9月銀行通路王，其次才是國泰人壽的75.7億元，第三名是投資型保單有新增連結基金的法國巴黎人壽，在銀行通路拿到67億元，第四到第六名都各拿到48億多元，且差距極些微，即富邦人壽在銀行通路拿到48.89億元的業務，南山人壽約48.88億元，中國人壽有48.6億元，安達人壽亦在銀行通路拿到38億元左右，競爭十分激烈。

因為銀行進件快速，有時壽險公司會來不及「消化」，受理及實際核保會有點落差，業績就會遞延到下個月。也讓9月銀行通路業績僅呈現551億元左右，占9月新契約保費降到57.7％，比前兩個月占60％以上，略為下降。

9月雖然投資型保單依舊熱賣，但銷量491億元，占率亦從8月55.6％降到51.4％。而新台幣9月上旬到中旬兌美元匯率升破27.8元，最低有見27.663元，拉動美元利變壽險買氣，9月有近新台幣352億元，創14個月來單月新高銷量。

如南山人壽、台灣人壽、富邦人壽等利變壽險新契約保費9月都比8月增逾10億元，其他如國泰人壽、中國人壽、新光人壽、全球人壽亦比8月增加。

9月業務員業績亦達325億元，也是6個月來新高，其中，國壽業務員業績近百億元，其資是南山近65億元，富邦人壽近46億元最多。

新契約業績暴增，但續期保費卻持續減少，9月僅1275億元，同比衰退近20％，主要是傳統壽險及利變壽險續期保費減少，全年恐怕很難保住2兆元的規模，如此總保費要破3兆元，亦會有難度。