獨立在新北市西側的林口區，近年快速發展，人口增加，再加上林口國際媒體園區的建置及大批民眾來往長庚醫院，交通問題成為林口人很大的痛苦，網友與居民甚至說「林口通勤好像是在跨年」、「在林口通勤快變地獄」、「都要提早兩個小時出門」，這些心聲新北市長侯友宜聽到了！新北市交通局長鍾鳴時最近上張啟楷主持的《旗開得勝》，說明新北市林口轉運站10月開始試營運，讓辛苦的上班族可以多睡10分鐘，也為林口交通帶來巨大的改變。

《旗開得勝》第130集 通勤族的痛！侯市長聽到啦～ 林口轉運站讓大家再多睡10分鐘！

身為林口轉運站幕後推手的鍾鳴時分析林口交通病灶，他說林口受地型影響，傳統公車在市區裡面繞駛，又因為公車上高速公路不能有站位，與一般市區公車擠一下就上去不同，因此公車到了上高速公路前幾站，常有民眾排隊等很久但無法上車的狀況。且因林口地區仰賴高速公路做為主要交通幹道，因此交通局也規劃了短中長期計畫，先以轉運站的設立，讓民眾增加搭乘大眾運輸的意願，接下來也規劃了增設高速公路匝道，減少匝道口因紅綠燈產生的車流回堵現象，並且也與高公局討論公車專用道等計畫未來實施的可能性。

林口轉運站規劃概念為何？局長鍾鳴時指出，當初規劃即利用公共運輸導向，考量在捷運林口站旁能進行快速轉乘，所以轉運站共設置4條公車路線直達台北車站、圓山捷運站、敦化南路或捷運府中站，幾乎都能銜接上捷運系統，讓大家減少開車，也確保交通順暢跟安全，讓通勤族能夠再多睡10-20分鐘。

局長鍾鳴時說明設立林口轉運站的用意及針對交通改善未來期望/截取自youtube

「轉運站並不單純是蓋一個房子」局長鍾鳴時強調，他說林口轉運站設計簡約，規劃具有未來性，已預留充電設施，完全可以因應未來公車全面電動化與智慧化的需求，「我們叫它微型轉運站，功能性強」，再加上它不再是一個鄰避型設施，因此不會有噪音跟廢氣的危害。

林口轉運站的落成搭配周邊配套措施，期望能解決通勤族困擾/截取自youtube

最後局長鍾鳴時笑說，轉運站的公車都能用1280定期票搭到爽，讓民眾開心搭乘，同時新北市陸陸續續還會有其他規劃，目前正在進行設計的是鶯歌轉運站，另外在五股預計規劃一個大型轉運站，市府將會一步一步的進行，改善新北市的交通，歡迎大家一起支持公共運輸。