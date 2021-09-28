大陸網路近日瘋傳一段影片，一名女子被人發現在路邊撿回收，情緒看起來非常不穩定，員警和社工聯手才將她送到醫院，社工也幫忙女子整理隨身物品，豈料竟發現多達28萬人民幣的現金，讓所有人都非常震驚，還有網友忍不住感嘆，直言自己活得還不如一名流浪者。

綜合陸媒報導，近日河南省南陽市一名流浪女子被送往南陽市第四人民醫院，社工幫忙整理物品的時候，意外發現女子隨身攜帶著28萬3662元（人民幣；約新台幣121.6萬），還有一些金銀首飾，影片曝光後很快就在網路上瘋傳，不少網友都很震驚，忍不住感嘆：「看來我活得還不如一名流浪者」、「這麼多錢，可能進了醫院就沒了」。

據了解，這名女子今年56歲，被發現時情緒暴躁，不願意接受救助，社工報警後才順利將她送進醫院，不過女子非常重視一個布包，要求一定要帶著才能離開，後來社工在幫忙整理物品的時候，發現她的布包、腰間和衣物裡，都藏有大量用塑膠袋包裹的現金，經過清點一共有28萬多人民幣。

後來警方通過人像對比，找到了女子的弟弟，並請他代為保管這筆金錢，弟弟透露，姊姊以前有穩定的工作，不過一直沒有成家，20多歲時突然患上精神疾病，多次就醫都沒有治好，以前是由父母照顧她，但2013年父母去世後，她就不願住在家裡，開始騎著三輪車撿回收物，這筆鉅款很可能就是當時父母留給她的，以及這些年賣回收存下來的。