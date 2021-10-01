一名網友表示，弟弟是工程師，目前月薪4.5萬元，近日告訴家裡若能出國讀書，回國月入將高達30萬，但前提是得先籌到500萬的資金讓他出國1年，原PO坦言家中的條件無法負擔，但又覺得月薪30萬是不錯的投資。一名工程師網友直言，弟弟根本是在唬爛，想拿月薪30萬可不容易，若不是資歷夠深，那就要擁有神人等級的技術。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，弟弟是位工程師，目前一個月的收入大概是4.5萬元，近日他告訴家裡，如果他出國念書1年，回來月薪就會變成30多萬，但前提是家裡要先幫他湊到500萬的資金，讓他去美國讀書，並在那邊長住。

男網友指出，他相信弟弟不會亂搞，但也很好奇從國外回來的工程師，月薪就可飆升到30多萬嗎？因為家裡的條件其實無法生出幾百萬讓弟弟出國念書，要湊到這筆錢勢必得到處借錢，但是想到弟弟回國月薪就有30多萬，感覺是一筆不錯的投資。

男網友也說，他認為應該還是要看最後錄取哪間學校，但也想聽聽看大家的意見，出國讀書戶頭裡一定要有幾百萬？學成歸國月薪就能直逼30萬？且只讀1年就夠了？

不少網友看了直搖頭，認為原PO的弟弟是唬爛成分居多，雖然業界工程師的確有人的月薪高達30萬元，但出國讀書1年就讓月薪從4萬漲到30萬，實在不太可能。「剛畢業回台就拿年薪360萬滿難的，若在國外累積5年工作經驗再回來，也許有機會」、「怎麼可能啦，有30幾萬應該也是在國外，確定他不是要凹你們的錢讓他出國玩嗎？」

另有一名工程師則斬釘截鐵地說，原PO弟弟應該是在騙人，並建議原PO應該去懷疑他拿這500萬要幹嘛？因為想要達到月薪30萬的條件，年資至少要有15年，怎麼可能出國讀書1年回來就夠了。要靠這樣漲薪資的機率趨近於零，除非是那種替公司研發出突破性產品的神人才有可能，但如果弟弟這麼厲害，現在也不會只領4.5萬了。「看完你的內文，我覺得你不該相信他不會亂搞。」