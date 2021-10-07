亞馬遜公司旗下的遊戲影音串流媒體平台Twitch，在周三（5日）傳出史上最大規模資料外洩，多名實況主的收益也跟著曝光，包括外界熟知的企鵝妹、捲入販毒風波的Toyz等人都在列，連開台才1年多的正妹實況主王依渟（ET），也傳出年收高達27萬美元（約為台幣800萬），雖然實況主收益尚未被證實，不過Twitch已在官方Twitter（推特）證實遭駭，並表示正在了解情況。

Twitch近日傳出遭駭客入侵，近100G的資料直接被公佈在網路上，包含原始程式碼、開發工具包和內部資安機密等等，而最受矚目的莫過於實況主收益資料，包含外界熟知的企鵝妹累積收益57.3萬美元（約將近台幣1600萬），近日捲入販毒風波的Toyz，年收2.6萬美元（約台幣72萬），就連開台才1年多的正妹實況主王依渟（ET），更傳出年收高達27萬美元（約台幣750萬）。

王依渟曾是歌手黃明志打造女團「AMOi-AMOi」團員，團體解散後，王依渟積極經營Twitch平台直播，Instagram也有26萬人追蹤，王依渟日前開直播，邊吃便當、邊和粉絲互動，她把腳彎曲、餐盒放在膝蓋上，視覺效果看起來好像裸身，連她自己看了也直呼：「我這樣好像裸體喔！」王依渟也曾開直播「睡覺」，吸引上萬人觀看而爆紅。

Twitch被駭資料一曝光就引發外界討論，而這份資料還被標記為「part one」，誇口這只是第一波，對此，Twitch則在官方Twitter（推特）證實遭駭，並表示正在了解情況，至於實況主收益則尚未被證實。