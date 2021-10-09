「雞排妹」鄭家純日前為了「脫口秀天后」龍龍疑遭霸凌風波出聲力挺，前晚她態度大轉，先是宣告要「直播屠龍」，接著又代替經紀人康姐曬出公司與龍龍中止合作聲明，雙方正式鬧翻。媒體報導，在雞排妹那場引來上萬人觀看的直播後，龍龍終於傳訊息給康姐，低調表示感謝近兩個月的合作，希望未來彼此都好。

龍龍近日控訴遭「薩泰爾娛樂」班底老K霸凌，博恩之後錄影片代為道歉，更流淚反問不明白老K不願道歉，而公司決定將老K留職停薪。7日晚間風向大轉，雞排妹突然曬出聲明，表示公司要與龍龍停止合作，隨後便跟康姐在直播中強調，此舉並非無情切割，「是她高估了自己的能力，以為可以騙全世界」。

龍龍事後傳訊息謝謝康姐。（圖／翻攝自chienyu1006 IG）

鄭家純進一步說，龍龍利用公司同仁的善良，本來說好受訪後不再引戰，到此為止，私下卻變成自走砲難以控制，更指龍龍是在影片中假哭，「我在現場看到都快吐了」，而壓垮雙方合作的最後一根稻草，是龍龍承認老K在節目上其實沒有說到前男友這件事，並以「記錯了」一句帶過，讓公司心死決定不再繼續合作。

鄭家純和康姐前晚開直播，引來上萬人觀戰。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

據《NOWnews今日新聞》報導，直播結束後，康姐受訪透露收到龍龍傳來的訊息，表示：「康姊謝謝這兩個月的照顧，很遺憾沒辦法再繼續合作，最近辛苦你了，祝福彼此越來越好」，但並未提及道歉，康姐至今還是不後悔簽下龍龍，更表示希望藉此事件讓大家重視職場霸凌，而她也還原拍影片經過，表示龍龍那天遲到1小時才到現場，之後又花了3小時順腳本，期間她自己點了外送，結束後跑去找朋友慶生，讓工作人員都十分疲累不堪。