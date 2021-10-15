苗栗市長邱建軍帶領糊龍研習營學生祭祀土地公。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

糊龍研習營學生學習如何剖竹篾。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真

糊龍研習營學生學習如何擊龍鼓。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真

糊龍研習營學生體驗炸龍。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真

2022「苗栗𪹚龍」系列活動即將登場，在𪹚龍前必須先會糊龍，苗栗市公所與聯合大學客家學院文化產業觀光學系合作，舉辦糊龍研習營，50位同學在貓裏客家學苑展開為期三個月的糊龍研習，將𪹚龍這項客家傳統文化代代傳承下去。

苗栗市公所表示，2022「苗栗𪹚龍」將在糊龍研習營展開後開跑，由於今年𪹚龍受到疫情影響，首度停辦踩街與𪹚龍之夜，但增加𪹚龍巡庄，獲得許多鄉鎮民眾好評。市長邱鎮軍表示，2022「苗栗𪹚龍」除了維持𪹚龍巡庄活動，也將恢復舉辦踩街之夜及𪹚龍之夜，其中𪹚龍之夜將首度結合巨型投影，演出「𪹚龍映像」大型定幕劇，同時也邀請即將成真火舞團，首度結合𪹚龍主題帶來「台灣火龍秀」，邀請民眾提早規劃2022元宵活動，到苗栗市暢遊客庄，體驗苗栗𪹚龍精彩風情。

糊龍是客家人結合桂竹編織、花燈彩繪，以及舞龍表演的特殊技藝，也是苗栗市公所積極保存的客家節慶特色，全台絕無僅有，別無分號。

「𪹚龍」是以竹紮支架所組成，所以在糊龍過程中，必須要學會剖竹篾、綁鐵絲等工藝技巧，過程必須經常使用剪刀、鉗子、剖刀等工具，糊龍是客家人結合桂竹編織、花燈彩繪，以及舞龍表演的特殊技藝，也是苗栗市公所積極保存的客家節慶特色，全台絕無僅有，別無分號。

15日開始的糊龍研習營，最重要的課程之一是剖竹篾，要用客家人上山倒桂竹的大刀，剖出竹片好進行糊龍，另外則是擊龍鼓，在教練示範後，便要依樣畫葫蘆擊出鼓聲。而同學也要接受𪹚龍洗禮，舉著五節龍體驗一下鞭炮的震撼和威力。