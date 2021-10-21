台積電南科再生水廠火警 公司回應了 12:322021/10/21 工商 涂志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今天上午南科廠旁的再生水廠工程工地發生火災。台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。南科管理局表示，上午11點10分接獲通報，在南科九路20號的再生水廠有火警事故，疑似電焊施工引燃管線保溫棉。 據了解，消防隊於11點25分已將火勢控制，目前殘火處理，廠內人員皆已疏散，並無人員傷亡。南科管理局已勒令工地停工並進行後續調查處理。 台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。據了解，該工程的承包商是中鼎工程。 台股重返萬七 市場提防套牢賣壓 特斯拉第3季財報佳但有3變數 台概念股漲跌互見 #台積電 #再生水廠 #發生火災 #興建中 #南科管理局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價重返千金 外資呼聲起 04:102021/10/21 財經要聞 MIH新兵 中保科進軍電能整合 04:102021/10/21 證券．權證 台積電、貨櫃三雄領航 台股漲逾百點收復萬七 10:102021/10/21 財經 南科三期擴建 都計變更報內政部審議 04:102021/10/21 地方新聞 紐時：喪失外界信任 陸難以複製台積電成功 11:412021/10/21 國際 以港為戒 美準駐中大使不信中國會履行台灣承諾 籲助台自我防衛 06:002021/10/21 國際 東元助攻 加速推電動車馬達 04:102021/10/21 產業特刊 股價指數期貨贏家專欄－臺灣永續期貨 後市樂觀 04:102021/10/21 證券．權證 德國馬牌輪胎歡慶 150 周年 突破性技術輪胎安全更上層樓 11:292021/10/21 汽車情報-汽車新聞 車用晶片大缺貨 特斯拉逆勢爆賣 揭背後內幕 05:202021/10/21 財經 獲AEO認證 出口美日通關加速 04:102021/10/21 金融．稅務 財經熱門新聞 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 馬雲「出關」洩露暗號？謝金河爆2大事恐壓不住 - 財經 破千萬職缺找不到人！專家曝大缺工「悲慘結局」這2強國慘了 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 花旗快賣掉了 4呼聲高買家曝 喊價衝1100億 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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