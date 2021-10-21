晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今天上午南科廠旁的再生水廠工程工地發生火災。台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。南科管理局表示，上午11點10分接獲通報，在南科九路20號的再生水廠有火警事故，疑似電焊施工引燃管線保溫棉。

據了解，消防隊於11點25分已將火勢控制，目前殘火處理，廠內人員皆已疏散，並無人員傷亡。南科管理局已勒令工地停工並進行後續調查處理。

台積電證實是興建中的再生水廠發生火災。據了解，該工程的承包商是中鼎工程。