苗栗市風箏節即將在10月30、31日等2天在苗栗市河濱公園舉行。（謝明俊攝）

苗栗市風箏節今年主題「客家燈籠」風箏。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍與市代會主席楊喬安歡迎大家一同來風箏節賞玩風箏。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍試放時下最動的魷魚風箏。（謝明俊攝）

秋高氣爽，也是俗稱「九降風」的東北季風開始吹襲的時候，苗栗市公所利用自然氣候變換，舉辦風箏文化及客家美食節，會中將放飛最夯的魷魚軟體風箏，長達27米，以及最華麗的風箏秀，歡迎大家於10月30、31日兩天，同來苗栗市河濱公園一起賞玩風箏秀。

21日上午，苗栗市長邱鎮軍、苗栗市代會主席楊喬安等，先到苗栗市河濱公園試放3米高的「客家燈籠」風箏，並宣告「苗栗2021風箏文化暨客家美食節」正式起跑，邀請民眾一起到苗栗市河濱公園賞風箏、放風吹！

苗栗市長邱鎮軍表示，「苗栗風箏文化暨客家美食節」 已經邁入第11年，每年都量身設計客家特色風箏，傳遞客家文化與祝福。近兩年，全球因新冠疫情，改變了生活型態，所以今年的風箏節特別設計「客家燈籠」風箏，藉由燈籠「點燈」、「祈福」的意義和精神，期使客家燈籠風箏起飛，能夠點亮苗栗、照亮世界，掃除疫情陰霾。

今年，苗栗市公所特別在10月30日風箏節首日傍晚，規劃了後龍溪河畔浪漫風情活動，安排休閒傘座和街頭藝人表演，讓民眾賞風箏之餘，同時眺望由墨硯山、八角崠山、加里山三座山脈「三台疊翠」的苗栗美景，讓民眾轉換生活的視野。

今年的風箏節，亞洲國際風箏聯合會將施放逾10米的疫苗針筒風箏，鼓勵民眾接種新冠疫苗，並將放飛長達27米的魷魚軟體風箏，另外，亞洲國際風箏聯合會偕同來自全台北中南的風箏團隊演出，包括首次演出的「外星人」大戰「骷髏人」的特技風箏空中劇場，還有來自德國的貓頭鷹風箏、新加坡的吉他風箏、紐西蘭的獵鷹風箏，還有國民零食「乖乖」造型風箏、可愛的哈士奇、動物車車、英雄聯盟…等大型軟體風箏，以及最華麗的特技風箏表演秀。

除了眾多的精采風箏表演以外，國片「青春換日線」的劇組10月30日專程到會場舉辦分享會，晚上七點半的「河畔浪漫風光晚會」則邀請享譽國際的溜溜球扯鈴演出團體─虎劇團，演出連續兩年獲得文化部跨界藝術支持的節目「虎流」，將帶給現場觀眾震撼的視覺享受，而空中也同步安排璀璨的夜光風箏展演。

現場還有客家美食嘉年華、苗栗一日遊以及許多好康活動提供給民眾。每日上午9點，於活動現場購買價值200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏一只，美食消費券還可至美食嘉年華區抵用消費品嚐美食。今年為了鼓勵青創店家和回饋鄉親，現場也提供了500張河畔風情分享券，讓前來參加的朋友能夠在活動會場的青創市集中使用，每張券可以折抵消費100元，只要於10月30日活動當天，與在地青創攤位拍照打卡並上傳個人臉書就有機會獲得。

另外，現場提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動以及免費接駁服務，10月30、31日將於苗栗市河濱公園輪番上陣精采風箏秀，歡迎大家一同來體驗放風箏的樂趣。