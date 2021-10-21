秋高氣爽，也是俗稱「九降風」的東北季風開始吹襲的時候，苗栗市公所利用自然氣候變換，舉辦風箏文化及客家美食節，會中將放飛最夯的魷魚軟體風箏，長達27米，以及最華麗的風箏秀，歡迎大家於10月30、31日兩天，同來苗栗市河濱公園一起賞玩風箏秀。
21日上午，苗栗市長邱鎮軍、苗栗市代會主席楊喬安等，先到苗栗市河濱公園試放3米高的「客家燈籠」風箏，並宣告「苗栗2021風箏文化暨客家美食節」正式起跑，邀請民眾一起到苗栗市河濱公園賞風箏、放風吹！
苗栗市長邱鎮軍表示，「苗栗風箏文化暨客家美食節」 已經邁入第11年，每年都量身設計客家特色風箏，傳遞客家文化與祝福。近兩年，全球因新冠疫情，改變了生活型態，所以今年的風箏節特別設計「客家燈籠」風箏，藉由燈籠「點燈」、「祈福」的意義和精神，期使客家燈籠風箏起飛，能夠點亮苗栗、照亮世界，掃除疫情陰霾。
今年，苗栗市公所特別在10月30日風箏節首日傍晚，規劃了後龍溪河畔浪漫風情活動，安排休閒傘座和街頭藝人表演，讓民眾賞風箏之餘，同時眺望由墨硯山、八角崠山、加里山三座山脈「三台疊翠」的苗栗美景，讓民眾轉換生活的視野。
今年的風箏節，亞洲國際風箏聯合會將施放逾10米的疫苗針筒風箏，鼓勵民眾接種新冠疫苗，並將放飛長達27米的魷魚軟體風箏，另外，亞洲國際風箏聯合會偕同來自全台北中南的風箏團隊演出，包括首次演出的「外星人」大戰「骷髏人」的特技風箏空中劇場，還有來自德國的貓頭鷹風箏、新加坡的吉他風箏、紐西蘭的獵鷹風箏，還有國民零食「乖乖」造型風箏、可愛的哈士奇、動物車車、英雄聯盟…等大型軟體風箏，以及最華麗的特技風箏表演秀。
除了眾多的精采風箏表演以外，國片「青春換日線」的劇組10月30日專程到會場舉辦分享會，晚上七點半的「河畔浪漫風光晚會」則邀請享譽國際的溜溜球扯鈴演出團體─虎劇團，演出連續兩年獲得文化部跨界藝術支持的節目「虎流」，將帶給現場觀眾震撼的視覺享受，而空中也同步安排璀璨的夜光風箏展演。
現場還有客家美食嘉年華、苗栗一日遊以及許多好康活動提供給民眾。每日上午9點，於活動現場購買價值200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏一只，美食消費券還可至美食嘉年華區抵用消費品嚐美食。今年為了鼓勵青創店家和回饋鄉親，現場也提供了500張河畔風情分享券，讓前來參加的朋友能夠在活動會場的青創市集中使用，每張券可以折抵消費100元，只要於10月30日活動當天，與在地青創攤位拍照打卡並上傳個人臉書就有機會獲得。
另外，現場提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動以及免費接駁服務，10月30、31日將於苗栗市河濱公園輪番上陣精采風箏秀，歡迎大家一同來體驗放風箏的樂趣。
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