氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面逐漸南下，北台灣及東半部依序轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至24日鋒面影響及東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼；降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢；中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。

吳德榮提及，25日、26日東北季風減弱，氣溫略升；大台北、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率；26日晚、27日東北季風略增強，大台北、東北部及東部降雨機率略提高。

吳德榮也說，最新歐洲模式模擬顯示，27日20時在南海及菲律賓東方海面，分別有「熱帶擾動」活動的跡象，模擬路徑皆離台灣甚遠，並直接無威脅的機率；若發展為秋颱，與東北季風產生的共伴效應，也不會在台灣。故未來一週影響台灣的天氣系統，主要還是東北季風的強弱變化。