根據中新社記者報導，在南京高淳區位於高速公路旁的不遠處，有個富有鄉村特色的休閒農場－南京興地農科技有限公司，同時也是「台灣甜梨」的產地。

台商謝金龍是台灣第一代通訊設備領域的設計人才，在1989年時，隨著台商赴大陸興業設廠的熱潮，謝金龍也跟上了這波潮流來到大陸，而這一待就是32年，謝金龍曾在大陸經營8家合資工廠，在一次機緣巧合下跨界到農業產業，謝金龍表示「祖父和曾祖父輩都是在臺灣務農的，種植梨樹的技術在當地非常出名。我父親本身對土地就有著很深的情結，在2000年，父親來過南京考察了幾次，覺得大陸的農業發展前景巨大，於是便一張機票飛到了南京高淳，在當地當起了農民。」

隨著工廠的搬遷，謝俊興也隨著父親前往南京共同經營農莊，從栽下第一粒種子到如今已20年時光，理想中的農場也初見雛型，農莊裡橘子、桃子、梅花樹沿途整齊，與絲瓜、葡萄等棚架共同形成了幾條不同風格的綠廊，在梨園間穿插成一片風景，其中，謝俊興提到「從臺灣引進的棚架式種植方式，將梨樹的枝枒均勻的撐開，讓樹保持在1.8米左右，可讓葉片平均吸收陽光，也方便採摘和管理。」將工廠多年的品質標準嚴格引入梨園，就是為了讓梨樹的品質更好，每當梨樹開花時，每100朵花只會留下一至兩朵，在花結成果實的過程中，會再將成長較小的果子摘掉，並用套袋將梨子保護好，可讓梨子長的又大又漂亮更可以免受災害。這種精細化的要求不只在種植上，更表現在銷售面上，謝金龍一直保持著工業企業家的嚴謹，農場產出的梨子，只有最大最甜的才會進入市場銷售，其他的製為加工食品，不只最大化了經營效益，也保證了產品品質。

謝俊興介紹梨園景色 / 圖片提供：中新社

在這20年的歲月裡，謝金龍認為已跟初來到南京時大不相同，鄉村的振興發展、交通設施的完善、旅遊及養殖業的發展，城鄉差距日益縮小，讓這片世外桃林變成了城市人假期嚮往的田園居，大陸的鄉村振興，堅定了他們在南京高淳深耕農業的信心，而近年來飛速發展的互聯網行銷，讓梨子可以更直接面對消費者，不需要再透過中間商，自行利用電商網路、社群媒體、直播等各種通路銷售。

除了網路的便利外，政策也不斷有好消息傳來，南京台辦在「農林22條」公佈後，南京市台辦為當地台商詳細解讀了涉及的農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、開拓內銷市場等方面政策，為企業應享盡享惠台舉措提供「一對一的輔導，謝俊興提到政策的持續性，對我們來說十分關鍵，讓台商對持續投入、深耕大陸很有信心」。當地台辦的悉心服務，也為企業紮根發展打了強心針 。