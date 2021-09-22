振興五倍券早上9點開放數位綁定立刻大塞車，才1個半小時已超過161萬人次湧入，官網啟動限流機制。(圖／取自五倍券官網)

行政院推出的振興五倍券於今(22日)早上9點開放數位綁定，各部會的加碼券登記也同時起跑，但才一開放官網立刻大當機，引爆民怨。有網友忍不住在批踢踢表達心聲，當他綁完數位券後，才發現要先「花滿」5000元才會退費給你（拿到回饋），直呼「傻眼，早知道領紙本就好」。此篇文掀起不少網友熱烈討論，也有網友說「我有同感，家中有2小孩，想說換紙本好了」。

網友在PTT的Gossiping板上發文提到，看到新聞，結果給它綁下去(數位券)了，才發現要先花到5000，才會退費給你，感到相當傻眼，更認為「早知道領紙本就好」。原PO也問廣大網友們「還是拿實體比較有感覺吧？」並在留言處提到，好像滿複雜的，有的消費不會算，像是菸、水電之類的、停車費，早知道領紙本就好。此文引起不少網友共鳴，「去年紙本最多比率不就告訴你」、「上次紙本的優惠比較好」、「下好離手」。

但也有網友認為其實綁定數位券還有500元好食券可以領取，對此，原PO留言，原本共同綁定老婆的五倍券，後來想想不對勁，還是用紙本好了，但自己的取消不了了，算了，還是有一個好食券500元啦。