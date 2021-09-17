知名YouTuber白癡公主，招牌無厘頭搞怪風格，讓她的instagram擁有百萬粉絲追蹤，不過近來在公益宣傳短片中，扮演一位「愛吹喇叭」的女性，藉此推廣安全性行為，未料卻遭網友留言砲轟：「不要亂侮辱戲謔別人的專業領域」，引發網友熱議。

白癡公主拍攝衛教宣傳短片，在影片中扮演「愛吹喇叭」的女性，跟每任男友交往時都會為他們「吹喇叭」，豈知後來居然罹患癌症，才發現是某任男友「喇叭上長菜花」導致染病，藉此呼籲注意安全性行為之外，也點出HPV預防三關鍵：「男女依醫囑接種HPV疫苗、安全性行為、女性定期抹片檢查」，極具創意的影片引起網友討論。

不過卻有網友不喜歡這種暗喻的拍攝手法，留言痛批：「不要亂侮辱戲謔別人的專業領域，因為這真的不好笑」，沒想到白癡公主幽默回覆：「麥勾共啊」，對方則反嗆：「就是有你這種讓台灣對吹樂器的人都存在這種低俗的刻版印象」，對此她再次強調：「不要激動，是婉轉的隱喻拍攝喲，主要還是希望能往安全和保護自己的宣導才是最重要的」。

雖然此影片引發爭議，不過多數網友未覺得不妥，紛紛留言：「我是學管樂的，我覺得還好耶，蠻好笑的」、「拍的真的很好，創意十足也完全達到廣告效果。至於魔人的建議，就無謂拉低自己的格調去回應了」、「沒幽默感的假道德正義魔人誒」。